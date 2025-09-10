नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा

नेपाल में चल रहे राजनीतिक हलचल के बीच नारायणघाट स्थित चितवन जेल से चार कैदी फरार हो गए। हालांकि भारत में घुसने के दौरान उन्हें सोनौली बॉर्डर पर पकड़ लिया गया । सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की 22वीं वाहिनी ने चेकिंग के दौरान चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।

पड़ोसी देश नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और अराजक स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने उच्च स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सीमा पर तैनात अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। उधर, नेपाल के नारायणघाट स्थित जेल से चार कैदी फरार हो गए। लेकिन एसएसबी ने उन्हें बॉर्डर पर ही दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए सभी कैदी भारतीय मूल के हैं। इनमें से दो कैदी एनडीपीएस एक्ट के तहत और दो एक्सीडेंट के मामले में जेल की सजा काट रहे थे। जेल में हाल ही में हुए दंगे के दौरान यह सभी फरार हो गए थे और सोनौली बार्डर से भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे।