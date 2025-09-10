SSB caught four Indian prisoners who had escaped from Nepal jail at Sonauli border नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा

नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा

पड़ोसी देश नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और अराजक स्थिति के बीच 4 कैदी जेल से फरार हो गए। हालांकि एसएसबी ने उन्हें बॉर्डर पर ही दबोच लिया। पकड़े गए सभी कैदी भारतीय मूल के हैं। इनमें से दो कैदी एनडीपीएस एक्ट के तहत और दो एक्सीडेंट के मामले में जेल की सजा काट रहे थे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महराजगंजWed, 10 Sep 2025 03:52 PM
नेपाल में चल रहे राजनीतिक हलचल के बीच नारायणघाट स्थित चितवन जेल से चार कैदी फरार हो गए। हालांकि भारत में घुसने के दौरान उन्हें सोनौली बॉर्डर पर पकड़ लिया गया । सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की 22वीं वाहिनी ने चेकिंग के दौरान चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।

पड़ोसी देश नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और अराजक स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने उच्च स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सीमा पर तैनात अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। उधर, नेपाल के नारायणघाट स्थित जेल से चार कैदी फरार हो गए। लेकिन एसएसबी ने उन्हें बॉर्डर पर ही दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए सभी कैदी भारतीय मूल के हैं। इनमें से दो कैदी एनडीपीएस एक्ट के तहत और दो एक्सीडेंट के मामले में जेल की सजा काट रहे थे। जेल में हाल ही में हुए दंगे के दौरान यह सभी फरार हो गए थे और सोनौली बार्डर से भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे।

पकड़े गए कैदियों की हुई पहचान

अनिल गिरी, पुत्र राम प्रसाद गिरी, निवासी ग्राम पुरा थाना बहजोई, जिला संभल (उत्तर प्रदेश) – (एनडीपीएस एक्ट, गांजा तस्करी मामला)

राजपाल सिंह, पुत्र सोरन सिंह, निवासी ग्राम हमपति खुद काजपुर थाना कैलदही, जिला संभल (उत्तर प्रदेश) – (एनडीपीएस एक्ट, 400 किलो गांजा मामला)

मोनू कश्यप, पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम बंकी थाना व जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) – (एक्सीडेंट मामला)

अब्बास खान, पुत्र हजारुद्दीन, निवासी कांनसली थाना नगीना, जिला नूह (हरियाणा) – (एक्सीडेंट मामला)

