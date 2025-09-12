SSB and police increased surveillance to prevent infiltration of prisoners who escaped from Nepal नेपाल की जेल से भागे कैदियों को रोकने के लिए बढ़ी निगरानी, सीमा पर SSB और पुलिस का संयुक्त गश्त, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच जेलों से फरार कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोकने के लि सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल ने निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल की सीमा महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों से लगती है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, नेपालFri, 12 Sep 2025 06:10 PM
नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच जेलों से कथित तौर पर फरार कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोकने के लिए यूपी की सीमाओं पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल ने निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों से लगती है।

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार ने बताया कि एसएसबी और पुलिस के अतिरिक्त 400 पीएससी जवानों को तैनात किया गया है। जिले का करीब 85 किलोमीटर का क्षेत्र भारत-नेपाल खुली हुई सीमा से सटा है। नेपाल के ज्यादातर नागरिक इन जंगल की पगडंडियों के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और इस तरह से घुसपैठ को रोकने के लिए एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे है।

एसपी ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा से लगे बहराइच और सिद्धार्थ नगर जिलों में नेपाल की जेलों से फरार हुए कैदियों की गिरफ्तारी को देखते हुए एसएसबी, पीएसी और पुलिस के जवान सीमा से सटे जंगली क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारत-नेपाल सीमा से सटे जिले के पांच थानों और एसएसबी की 22 चौकियों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है तथा किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, नेपाल की बांके जेल से भागे छह कैदियों को एसएसबी ने गुरुवार को बहराइच के रुपईडीहा सीमा पर पकड़ लिया था। गिरफ्तार कैदियों में से चार की पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में हुई है और उन्हें नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया है जबकि शेष दो कैदियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है।

सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल में जेल तोड़कर भागे 60 कैदियों को पकड़ा

वहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो विभिन्न स्थानों से लगभग 60 लोगों को एसएसबी ने पकड़ा है। इनमें से ज्यादातर नेपाली हैं, जिन पर अपने देश में अशांति के दौरान जेल तोड़कर भागने का संदेह है।

अधिकारियों ने बताया कि एसएसबी के जवानों ने पिछले दो दिन में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा चौकियों से इन्हें पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इन्हें संबंधित राज्य पुलिस बलों को सौंप दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

