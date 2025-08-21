स्मृति ईरानी के साथ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में दिख रहीं बरेली की सृष्टि, पहले थिएटर कलाकार थीं
बरेली की सृष्टि माहेश्वरी ‘क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2’ में काम कर रही है और उन्हें मशहूर कलाकार और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है।
बरेली की बेटी सृष्टि माहेश्वरी को छोटे पर्दे पर 'तुलसी' का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी के साथ काम करने का मौका मिला है। सृष्टि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर कलाकार स्मृति ईरानी के साथ 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सीजन 2 में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर साझा की है। छोटे पर्दे के सुपरहिट धारावाहिकों में शामिल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 का 29 जुलाई से स्टार प्लस पर प्रसारण शुरू हुआ है। इस बार टीवी के साथ-साथ सीरियल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है।
बरेली की सृष्टि माहेश्वरी सीजन 2 में अभिनय कर रही हैं। सृष्टि को स्मृति ईरानी के साथ स्क्रीन साझा करने का अवसर मिला है। उन्होंने इस पल को यादगार बताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो स्मृति ईरानी के साथ खड़ी हैं। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाली सृष्टि ने रंग विनायक मंडल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। नाटकों में उनके अभिनय को कुछ ही दिन में सराहना मिलने लगी।
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास! स्मृति ईरानी ने शो की TRP को लेकर दिया जवाब
जाने-माने निर्देशक रजत कपूर ने सृष्टि को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनके प्रशिक्षण ने सृष्टि का आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद वह मुंबई चली गईं। कलर्स चैनल के बिग बॉस में सृष्टि ने सलमान खान के साथ भी काम किया। सृष्टि ने चैनल वी के सीरियल गुमराह में अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। लौट आओ तृषा सीरियल में उन्होंने भाग्यश्री और राजेश्वरी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। सृष्टि छोटे-छोटे किरदारों में भी जान डाल रही हैं। सुपरकॉप्स वर्सज सुपरविलेंस और शपथ में भी सृष्टि की एक्टिंग सराही गई।