स्मृति ईरानी के साथ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में दिख रहीं बरेली की सृष्टि, पहले थिएटर कलाकार थीं

बरेली की सृष्टि माहेश्वरी ‘क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2’ में काम कर रही है और उन्हें मशहूर कलाकार और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है।

बरेली की बेटी सृष्टि माहेश्वरी को छोटे पर्दे पर 'तुलसी' का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी के साथ काम करने का मौका मिला है। सृष्टि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर कलाकार स्मृति ईरानी के साथ 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सीजन 2 में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर साझा की है। छोटे पर्दे के सुपरहिट धारावाहिकों में शामिल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 का 29 जुलाई से स्टार प्लस पर प्रसारण शुरू हुआ है। इस बार टीवी के साथ-साथ सीरियल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है।