श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर में गिरफ्तार किया MBBS डॉक्टर, लगाए थे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर

श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर में गिरफ्तार किया MBBS डॉक्टर, लगाए थे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर

संक्षेप: आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में यूपी के सहारनपुर में नौकरी कर रहे एक एमबीबीएस डॉक्टर को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर की पहचान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. आदिल अहमद राठर के रूप में हुई है।

Fri, 7 Nov 2025 10:16 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, सहारनपुर
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में यूपी के सहारनपुर में नौकरी कर रहे एक एमबीबीएस डॉक्टर को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर की पहचान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. आदिल अहमद राठर के रूप में हुई है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर सीसीटीवी फुटेज में शहर के अलग-अलग इलाकों में आतंकी संगठन के समर्थन वाले पोस्टर लगाते हुए नजर आया था।

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाए गए थे, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल की पहचान हुई। इसके बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई।

श्रीनगर पुलिस की टीम ने गुरुवार को सहारनपुर पहुंचकर एसएसपी आशीष तिवारी से मुलाकात की और कार्रवाई की अनुमति ली। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसओजी की मदद से अंबाला रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से डॉ. आदिल को गिरफ्तार किया गया।

बताया जा रहा है कि डॉ. आदिल कुछ समय से सहारनपुर एक अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। उसने हाल ही में बीती चार अक्टूबर को यहां की एक महिला डॉक्टर से निकाह भी किया था। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अदालत ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस के हवाले कर दिया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
