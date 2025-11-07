श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर में गिरफ्तार किया MBBS डॉक्टर, लगाए थे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर

संक्षेप: आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में यूपी के सहारनपुर में नौकरी कर रहे एक एमबीबीएस डॉक्टर को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर की पहचान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. आदिल अहमद राठर के रूप में हुई है।

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में यूपी के सहारनपुर में नौकरी कर रहे एक एमबीबीएस डॉक्टर को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर की पहचान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. आदिल अहमद राठर के रूप में हुई है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर सीसीटीवी फुटेज में शहर के अलग-अलग इलाकों में आतंकी संगठन के समर्थन वाले पोस्टर लगाते हुए नजर आया था।

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाए गए थे, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल की पहचान हुई। इसके बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई।

श्रीनगर पुलिस की टीम ने गुरुवार को सहारनपुर पहुंचकर एसएसपी आशीष तिवारी से मुलाकात की और कार्रवाई की अनुमति ली। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसओजी की मदद से अंबाला रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से डॉ. आदिल को गिरफ्तार किया गया।