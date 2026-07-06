राम मंदिर दान चोरी: रामचरितमानस से लेकर काकभुशुंडि तक... ट्रस्ट ने दिखाए आभूषण, कहा- सब सुरक्षित है

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कीमती चीजों का रजिस्टर भी दिखाया गया जिनके गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने चंपत राय को निष्कलंक बताया और कहा कि दान चोरी की घटना की वेदना हम सबको है।

Ayodhya Ram Mandir Controversy : अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक राम मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट की ओर से मीडिया को बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दे रहे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा कि चंपत राय निष्कलंक हैं। चढ़ावा चोरी की वेदना की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने ही बताया कि ट्रस्ट के संविधान में है कि इस्तीफा देते ही उसे स्वीकार माना जाएगा, इस वजह से हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने कहा कि दान पात्रों की गणना के दौरान चोरी की जो घटना सामने आई है उससे ट्रस्ट के सदस्य आहत हैं। यह अत्यंत लज्जाजनक है। लेकिन इसे लेकर अनर्गल बातें भी की जा रही हैं। सोने वाली राम चरित मानस, चरण पादुका, काकभुशुंडि आदि बहुत सी चीजों के गायब होने की बात कही जा रही है जो पूरी तरह गलत है। प्रेस कांफ्रेंस में ट्रस्ट ने कुछ ऐसी चीजों को सामने भी रखा।

कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत मंत्र पढ़कर की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे पहले छह जुलाई को करना पड़ा। जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ा है वो बहुत दुखदायक है। लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। परिवार और करियर की परवाह नहीं की। अब उसमें चोरी से हम लज्जित और दुखी हैं। चोरी कितने की हुई ये बाद की बात है। उन्होंने बताया कि अब कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें अंतरिम महासचिव बनाया गया है।

के.पारासरण ने ट्रस्ट के संविधान की दी जानकारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि 99 वर्षीय के.पारासरण भी बैठक में ऑनलाइन मौजूद रहे। बैठक पूरे कोरम के साथ हुई। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे को स्वीकार करने या ना करने पर विचार किया जाना था लेकिन के.पारासरण जी ने बताया कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार, किसी ट्रस्टी के त्यागपत्र देते ही स्वीकृत हो जाता है। इस वजह से हम लोगों के पास इस्तीफा स्वीकार कर लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने कहा कि के.पारासरण जी ने खुद ट्रस्ट के संविधान को पढ़कर सुनाया और कहा कि आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। जब त्यागपत्र दे दिया गया है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

चंपत राय का अभिनंदन भी गोविंद देव गिरि ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था लेकिन बैठक में चंपत राय की सेवाओं के लिए उनका अभिनंदन भी किया गया। राम मंदिर के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को सराहा गया।