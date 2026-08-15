Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धार्मिक यात्रा पर भारत आई श्रीलंकाई महिला दर्शनार्थी की मौत, श्रावस्ती जाते वक्त तबीयत बिगड़ी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

धार्मिक यात्रा पर भारत आई श्रीलंका की 56 वर्षीय महिला की लुंबिनी से श्रावस्ती जाते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सीने में तेज दर्द के बाद सहयात्रियों ने सीपीआर दिया, लेकिन हालत नहीं सुधरी। बस से बलरामपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Sri Lankan woman visiting India on a religious pilgrimage dies
धार्मिक यात्रा पर भारत आई श्रीलंकाई महिला की मौत

धार्मिक यात्रा पर भारत आई श्रीलंका की एक महिला दर्शनार्थी की शनिवार को लुंबिनी से श्रावस्ती जाते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। 46 विदेशी यात्रियों के दल के साथ टूरिस्ट बस से यात्रा कर रही महिला के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। सहयात्रियों ने तत्काल उसे संभाला और दल में शामिल महिला स्वास्थ्यकर्मी ने प्राथमिक उपचार के साथ सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। आनन-फानन बस को बलरामपुर की ओर मोड़कर महिला को जिला मेमोरियल चिकित्सालय लाया गया, जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान कहापोला अदा रैचिगे (56) पत्नी तुसारी इनौका, निवासी कालूबौला, श्रीलंका के रूप में हुई है। अचानक हुई मौत से धार्मिक यात्रा पर निकले विदेशी यात्रियों के दल में शोक की स्थिति पैदा हो गई।

भोपाल से शुरू हुई थी धार्मिक यात्रा

टूरिस्ट बस चालक मुकेश के अनुसार 46 यात्रियों का यह दल भोपाल से धार्मिक यात्रा पर निकला था। दल ने यात्रा के दौरान सांची, कौशांबी, वाराणसी, गया, कुशीनगर और वैशाली समेत कई प्रमुख बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। इसके बाद सभी यात्री नेपाल के लुंबिनी पहुंचे थे। शनिवार सुबह लुंबिनी से दल श्रावस्ती के लिए रवाना हुआ था। बताया गया कि श्रावस्ती पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले बस में सवार महिला ने अचानक सीने में तेज दर्द होने की शिकायत की। उसकी हालत बिगड़ते देख सहयात्रियों में शामिल श्रीलंकाई महिला स्वास्थ्यकर्मी ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया। महिला को सीपीआर भी दिया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उसकी हालत सामान्य नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें:गाय ढूंढने निकली बच्ची की गड्ढे में गिरने से मौत;पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया
ये भी पढ़ें:यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर ऐक्शन, पनीर, घी-खोया समेत 6 उत्पादों पर रोक

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

महिला की हालत लगातार बिगड़ती देख चालक ने बस को बलरामपुर की ओर मोड़ दिया। उसे जिला मेमोरियल चिकित्सालय की इमरजेंसी में लाया गया। वहां तैनात चिकित्सक डॉ. अल्ताफ ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। सहयात्रियों के मुताबिक दल की धार्मिक यात्रा अभी करीब छह दिन और चलनी थी। 22 अगस्त को दल को दिल्ली से श्रीलंका के लिए रवाना होना था। यात्रा के बीच अचानक हुई साथी महिला की मौत ने पूरे दल को झकझोर दिया। कुछ देर पहले तक धार्मिक स्थलों के दर्शन और यात्रा को लेकर उत्साहित यात्रियों के बीच अचानक मातम छा गया। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होगी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Balrampur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।