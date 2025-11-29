श्रीलंका का तूफान ‘दितवाह’ का असर यूपी तक, अगले 48 घंटे में गिरेगा तापमान; बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: चक्रवाती तूफान दितवाह का असर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगा है। अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के आसमान पर ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं, जिससे दिन का तापमान गिरने की संभावना है। दक्षिण भारत में भारी बारिश कराने वाला यह तूफान अब उत्तर भारत के मौसम में भी हल्का बदलाव ला सकता है।

चक्रवाती तूफान दितवाह धीरे-धीरे उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के आसमान में ऊंचाई वाले बादल नजर आएंगे। हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन बादलों की मौजूदगी से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। शनिवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। फिलहाल, तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

श्रीलंका से उठा दितवाह बंगाल की खाड़ी में रौद्र रूप ले चुका है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश करा रहा है। इसका असर उत्तर भारत तक भी पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान की दिशा और गति अभी बदल रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह साफ नहीं है। फिर भी माना जा रहा है कि ऊंचे बादल और हल्की ठंडी हवाएं दिन के तापमान को नीचे ला सकती हैं।

प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाएं एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। हवाओं की गति भले ही सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, लेकिन इसके बावजूद सुबह और रात में सर्दी का एहसास बढ़ गया है। शनिवार को कानपुर में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रहा, वहीं इटावा में 8 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 9 डिग्री सेल्सियस और हरदोई व बुलंदशहर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।