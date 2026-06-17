स्पोर्ट्स कारोबारी की घर में भरे धुएं में दम घुटने से मौत, लगी भीषण आग; AC का कंप्रेशर भी फटा

अलीगढ़ के प्रसिद्ध कालरा स्पोर्ट्स के मालिक 79 वर्षीय सुभाष चंद्र कालरा हरिओम नगर में दोमंजिला मकान में रहते थे। घर में भरे धुएं से दम घुटने के चलते मौत हो गई। दुर्घटना के वक्त वह घर में अकेले थे। फायर ब्रिगेड की टीम शुरुआती जांच पड़ताल में शार्ट सर्किट को आग लगने की वजह मान रही है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स कारोबारी सुभाष चंद्र कालरा की घर में भरे धुएं से दम घुटने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। उनके घर में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक का सामान होने के चलते पूरे घर में धुआं भर गया जिसमें 79 वर्षीय स्पोर्ट्स कारोबारी का दम घुट गया। दुर्घटना के वक्त वह घर में अकेले थे। उनके बच्चे प्रतिष्ठानों पर थे। फायर ब्रिगेड की टीम शुरुआती जांच पड़ताल में शार्ट सर्किट को आग लगने की वजह मान रही है। हालांकि घर के एसी का कंप्रेशर फटने की भी सूचना मिली है।

घटना, अलीगढ़ के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के पॉश इलाके हरिओम नगर में बुधवार की रात हुई। शहर के प्रसिद्ध कालरा स्पोर्ट्स के मालिक 79 वर्षीय सुभाष चंद्र कालरा हरिओम नगर में दोमंजिला मकान में रहते थे। निचले फ्लोर पर उनके बड़े बेटे हिमांशु कालरा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, जो रामघाट रोड स्थित निरंजपुरी में दुकान चलाते हैं, जबकि छोटे बेटे सुमित अपने परिवार के साथ ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। सुमित रेलवे रोड स्थित कालरा स्पोर्ट्स का संचालन करते हैं। बुधवार को हिमांशु किसी काम से दिल्ली गए थे। उनकी दुकान पर बहन रीना मौजूद थीं। सुमित रेलवे रोड वाली दुकान पर थे। दोनों बेटों की बहुएं अपने मायके गई हुई थीं। घर पर सुभाष कालरा अकेले थे। रात करीब साढ़े आठ बजे घर में अचानक धुआं उठने लगा।

चूंकि घर में कोई नहीं था तो आसपास भी किसी को जानकारी नहीं हो सकी। जब एसी का कंप्रेसर तेज आवाज के साथ फटा तो लोग मौके पर पहुंची, तब तक निचले फ्लोर के कमरे में आग लग चुकी थी। जानकारी पर सिविल लाइन थाना पुलिस व मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। दमकल की तीन गाड़ियां बुलाई गईं। दमकलकर्मियों ने आधा घंटा में आग पर काबू पा लिया। इसी बीच धुएं में फंसे सुभाष कालरा को बाहर निकाला गया। तब उनकी सांसें चल रही थी। आनन-फानन उनको जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, मगर वहां उनकी मौत हो गई।

20 मिनट तक धुएं में फंसे रहे कोराबारी, बाहर निकालते समय चल रही थीं सांसें सीएफओ के अनुसार घर में घुसते ही बाहर वाले कमरे के प्रवेश द्वार के पास इन्वर्टर रखा हुआ था। उसकी वायरिंग भी अस्त व्यस्त थी। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि इन्वर्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। कमरे में स्पोर्ट्स का सामान भी रखा था, जिससे आग भड़क गई। प्लास्टिक का सामान होने के चलते इसका धुआं अंदर वाले कमरे में भर गया, जिसमें सुभाष कालरा मौजूद थे। करीब 20-25 मिनट तक वे धुएं में फंसे रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। चर्चा है कि जिस समय घटना हुई, सुभाष सो रहे थे, इसीलिए उन्हें धुआं भरने का एहसास नहीं हुआ। जब जागे, तब तक देर हो चुकी थी।