भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा SPM, चंद्रशेखर ने सपा-कांग्रेस को फिर दिया साथ आने का न्योता
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। आजाद ने इस दौरान सपा-कांग्रेस को उनके गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया।
Chandrashekhar Azad: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा से है न कि विपक्ष से। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद बोले-'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस को साथ आने का न्योता दिया।
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं विपक्ष के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। यह लड़ाई सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है। हमने भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। यह गठबंधन भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि जो कभी हाशिये पर चले गए थे, उन्हें उनका पूरा सम्मान मिलेगा। आजाद ने कहा कि इस राज्य के भीतर जो लोग अपने अधिकारों से वंचित किए गए, जिनमें पिछड़ा वर्ग, दलित और सामान्य जातियों से लोग शामिल हैं, उन्हें आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच सहित सार्थक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम एक बेहतर राज्य का निर्माण करेंगे।
आजाद ने सीएम योगी पर निशाना साधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सांसद आजाद ने कहा कि इस समय राज्य की हालत ऐसी है कि आप एक पीड़ित परिवार के पास तक नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, हिंदू आस्था के रखवाले होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री युवतियों के शवों का रात ढाई बजे अंतिम संस्कार करने की अनुमति देते हैं, जबकि सनातन परंपरा के मुताबिक, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए।
चंद्रशेखर का दावा, एनडीए के साथियों का आ रहा फोन
आजाद ने दावा किया कि उन्हें पिछली रात से ढेरों फोन कॉल आ रहे हैं। राजग गठबंधन से एक पार्टी ने यह कहते हुए संपर्क किया कि यदि हम उन्हें पर्याप्त हिस्सा दें तो वे हमारे साथ लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं हमारे गठबंधन के साथियों से सलाह करूंगा और जल्द ही जवाब दूंगा। नगीना से सांसद ने यह भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बहुजन स्वराज संकल्प महासम्मेलन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और लोगों का उत्साह उत्तर प्रदेश में होने जा रहे परिवर्तन का स्पष्ट संकेत देगा। हमें विश्वास है कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे।
ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी ने किया गठबंधन
गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का औपचारिक ऐलान किया था। गठबंधन को बड़े दिल वाला बताते हुए आजाद ने कहा था कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए यदि सपा और कांग्रेस इसमें शामिल होना चाहेंगी तो मोर्चा उनका स्वागत करेगा। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसका लक्ष्य भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाना है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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