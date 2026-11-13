राजनीति का आध्यात्मिकीकरण जरूरी, देश कानून से नहीं चरित्र से चलता है: लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश केवल कानून से नहीं, बल्कि चरित्र से चलता है। राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति का आध्यात्मिकीकरण आवश्यक है।
लखनऊ, संवाददाता। रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि देश केवल कानून से नहीं, बल्कि चरित्र से चलता है। राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति का आध्यात्मिकीकरण आवश्यक है। राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना और जनहित में कार्य करना होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों के मन में अधिकार से पहले उत्तरदायित्व का भाव होना जरूरी है।
राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सुल्तानपुर रोड स्थित ब्रह्माकुमारीज के आध्यात्मिक परिसर गुलजार उपवन में नवनिर्मित दिव्य संस्कृति भवन का लोकार्पण किया। ब्रह्माकुमारीज की स्थापना के 90 वर्ष और लखनऊ में 72 वर्षों की आध्यात्मिक सेवाओं के उपलक्ष्य में आयोजित नवदशकोत्सव समारोह में उन्होंने राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को जरूरी बताया।
बाहरी विकास के साथ आंतरिक विकास भी जरूरी
उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक, सामरिक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाहरी विकास के साथ आंतरिक विकास भी जरूरी है। आध्यात्मिकता केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन का विज्ञान है। युवाओं को तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसके प्रभाव में आना चाहिए। आधुनिक बनें, लेकिन अपनी संस्कृति को न भूलें। सफलता के साथ चरित्र निर्माण और समाज सेवा पर भी ध्यान दें।
युवा केवल भविष्य ही नहीं, बल्कि देश का वर्तमान भी
रक्षा मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेता अक्सर उन्हें देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन युवा केवल भविष्य ही नहीं, बल्कि देश का वर्तमान भी हैं। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब नागरिकों में ईमानदारी, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध होगा। उन्होंने ब्रह्माकुमारीज की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की सराहना की।
राजयोग और ध्यान मन पर विजय पाने के सशक्त माध्यम: ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजयोग और ध्यान मन पर विजय पाने के सशक्त माध्यम हैं। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली की निदेशक बीके आशा दीदी ने कहा कि किसी भवन की महानता उसके निर्माण से नहीं, बल्कि यहां से प्रेरणा लेकर जीवन बदलने वाले लोगों से होती है। बीके मनोरमा दीदी ने बताया कि दिव्य संस्कृति भवन के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कार्यक्रम में बीके राधा दीदी, बीके मृत्युंजय भाई, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक अमरेश और मुकेश शर्मा तथा अपर्णा यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वागत नृत्य और गीत के बाद दीप प्रज्ज्वलन किया गया। अंत में बीके मंजू दीदी ने सभी के प्रति आभार जताया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें