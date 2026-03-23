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स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी की कमरे में मिली लाश, व्हाट्सएप स्टेटस देख पहुंचे लोग

Mar 23, 2026 07:08 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुर (कुसम्ही बाजार)
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सोमवार की सुबह व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। वह दौड़े-दौड़े शिवांगी के कमरे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब कई बार दरवाजा खटखटाने और जोर-जोर से आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी।

स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी की कमरे में मिली लाश, व्हाट्सएप स्टेटस देख पहुंचे लोग

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट पर तैनात स्पाइसजेट एयरवेज की सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव शिवांगी वर्मा अपने कमरे में बेड पर मृत पाई गईं। 24 वर्षीय शिवांगी वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस पर ‘मैं जहर खाने जा रही हूं’ लिखा देख परेशान मकान मालिक और अन्य लोग आनन-फानन शिवांगी के कमरे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बेड पर शिवांगी मृत पड़ी थीं। इस मामले में फिलहाल कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया है। शिवांगी द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है लेकिन उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है।

शिवांगी, उत्तर प्रदेश के बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव की रहने वाली थीं। गोरखपुर में तैनाती के चलते पिछले एक साल से वह शहर की सैनिक कुंज कॉलोनी में लक्ष्मी मार्केट के पास एक मकान में किराए पर कमरा लेकर रहती थीं। रविवार की रात उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था- ‘मैं जहर खाने जा रही हूं।’ सोमवार की सुबह स्टेटस देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। वह दौड़े-दौड़े शिवांगी के कमरे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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जब कई बार दरवाजा खटखटाने और जोर-जोर से आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें किसी अनहोनी का संदेह हुआ और उन्होंने एम्स थाने की पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस दौरान वहां आसपास के अन्य लोग भी जुट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी पहले दरवाजा खटखटाकर खुलवाने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अंत में दरवाजा तोड़ा गया।

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दरवाजा टूटने के बाद पुलिस अंदर पहुंची तो बेड पर शिवांगी मृत पड़ी थीं। पुलिस ने तत्काल उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कमरे की जांच-पड़ताल की और शिवांगी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को दिन में ही शिवांगी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस बीच पुलिस की सूचना पर शिवांगी के परिवार के लोग भी गोरखपुर पहुंच गए थे। पोस्टमार्टम के बाद शिवांगी का शव लेकर वे अपने गांव के लिए रवाना हो गए। शिवांगी के परिवार में उनके माता-पिता के अलावा तीन बहनें और दो भाई हैं।

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वजह साफ नहीं

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार परिस्थितियां साफ-साफ बता रही हैं कि शिवांगी ने आत्महत्या की है। लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अभी तक कोई सुसाइड नोट भी सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल में जुटी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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