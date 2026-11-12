पत्नी के शव के साथ पति ने मंदिर में गुजारी रात; ताऊ ने घर में नहीं रखने दी डेडबॉडी, मानवता शर्मसार!

बागपत के बड़ौत के गांव बिजरौल में संपत्ति विवाद के चलते एक ताऊ ने मृत भतीजे की गर्भवती पत्नी का शव घर में रखने से मना कर दिया। पंजाब में नौ माह की गर्भवती शिवानी की बीमारी से मौत हुई थी। परिजनों को रातभर शव मंदिर में रखना पड़ा। 13 घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप से अंतिम संस्कार हुआ।

बागपत/बड़ौत, हिटी: बड़ौत के गांव बिजरौल में ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर लोगों के दिल से आह निकल पड़ी। संपत्ति के विवाद में रिश्तों की डोर तार-तार हो गई। पंजाब में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले युवक की गर्भवती पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो at, an uncle did not allow hगई। वह परिजनों के साथ मंगलवार रात पत्नी के शव को लेकर गांव बिजरौल पहुंचा तो उसके ताऊ ने शव को घर के अंदर रखने से मना कर दिया। परिजनों को रातभर शव मंदिर में रखना पड़ा। बुधवार सुबह शव को मकान में ले जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने लाठी-डंडे बरसाकर मकान का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। बाद में ताऊ के मकान की गैलरी से शव यात्रा निकाली गई और महिला का अंतिम संस्कार किया गया।

बिजरौल निवासी सागर पुत्र स्वर्गीय महराज अपने परिवार के साथ पंजाब में ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता है। सागर की नौ माह की गर्भवती पत्नी शिवानी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मंगलवार देर रात परिजन शिवानी का शव लेकर पैतृक गांव बिजरौल पहुंचे। आरोप है कि सागर के ताऊ रिटार्यड शिक्षक नेम सिंह ने शव को अपने मकान के अंदर रखने से साफ इनकार कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने भी ताऊ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।

पत्नी के शव के साथ मंदिर में गुजारी रात सूचना पर पुलिस पहुंची तो नेम सिंह ने बताया कि यह मकान उसका है। बैनामा भी उसके नाम पर है। वह उन्हें घर के अंदर नहीं आने देगा। इसके बाद परिजनों ने शिवानी का शव गांव के रविदास मंदिर में रख दिया और पूरी रात वहीं गुजारी। बुधवार सुबह परिजन और ग्रामीण दोबारा शव लेकर नेम सिंह के मकान पर पहुंचे। मकान का दरवाजा नहीं खुलने पर आक्रोशित लोगों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। इससे गांव में अफरातफरी मच गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर चली बातचीत और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी।

13 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार शिवानी की मौत के बाद उसके ससुराल वाले और मायके वाले शव को लेकर मंगलवार रात करीब आठ बजे बिजरौल गांव पहुंच गए थे। वह शव को लेकर ताऊ नेम सिंह के घर पहुंचे, जहां ताऊ ने शव को घर के अंदर लेने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। जानकारी होने पर गांव के गणमान्य लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक नेम सिंह को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद परिजन शिवानी के शव को लेकर गांव के रविदास मंदिर में चले गए, जहां सारी रात शव के साथ परिजन बैठे रहे।