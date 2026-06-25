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गाड़ी की रफ्तार ने बुझाए दो घरों के चिराग, रात भर खंती में ही पड़े रहे, दोस्तों की मौत से मचा कोहराम

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर में तेज रफ्तार वाहन ने दो युवकों की जान ले ली। वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक खंती में गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

गाड़ी की रफ्तार ने बुझाए दो घरों के चिराग, रात भर खंती में ही पड़े रहे, दोस्तों की मौत से मचा कोहराम

Sitapur Accident: यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार वाहन ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। एक ही बाइक पर जा रहे दो दोस्तों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों दोस्त बाइक समेत उछलकर खंती में जा गिरे और बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से भाग निकला, लेकिन घायलों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। रातभर दोनों युवक खंती में पड़े रहे। अगले दिन किसी राहगीर की दोनों पर नजर गई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और शव की शिनाख्त करके घर वालों को सूचना दी। दो दोस्तों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में भी सन्नाटा छा गया।

हादसा सिधौली स्थित मनिकापुर चौराहे के पास हुआ। मछरेहटा के लालपुर इटौवा निवासी करण (22) अपने दोस्त कमलापुर के नारायणपुर निवासी कृष्णा (20) के साथ बुधवार को समारोह में शामिल होने कमलापुर आये थे। कुछ समय से दोनों दोस्त लखनऊ में रह रहे थे। समारोह में शामिल होकर देर रात करण और कृष्णा बाइक से लखनऊ लौट रहे थे। वह हाइवे पर सिधौली के म निकापुर चौराहे के पास पहुंचे ही थे तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक मे टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक समेत दोनों युवक सड़क किनारे खंती में जो गिरे। गंभीर हालत में होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए। रात भर खंती में ही पड़े रहे।

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खंती में पड़े युवकों को देखकर राहगीरों ने पुलिस बुलाई

गुरुवार सुबह राहगीरों ने दो युवकों को खंती में पड़ा देखा। पास में ही उनकी बाइक भी पड़ी थी। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र सिधौली भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों का शव देख रो-रो कर बुरा हाल हो गया। थाना प्रभारी सिधौली विजयेंद्र सिंह के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिससे स्पष्ट हो सके कि हादसा कैसे हुआ।

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खंभे से टकराकर बाइक सवार एक की मौत

वहीं दूसरी ओर सोनभद्र में भी बाइक सवार की दो युवक हादसे का शिकार हो गए। जिनमें से एक की मौत हो गई। चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा निवासी 40 वर्षीय बुद्धिलाल पुत्र स्व. रामलाल थाना क्षेत्र के गुरमुरा स्थित अपने ससुराल में रहकर जीविको पार्जन करता था। गुरुवार की सुबह वह जवारीडाड़ निवासी गुड्डू पुत्र संतोष के साथ जवारीडाड़ से गुरमुरा बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहा था। सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही वे गुरमुरा ताराचंदी मंदिर के पास पहुंचे, बाइक अनिंयत्रित होकर सड़क के किनारे लगे सांकेतिक बोर्ड के खंभे से टकराकर 15 फिट नीचे गड्ढे में गिर गई। इससे बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिजवाया। चोपन अस्पताल में डाक्टरों ने जांच के बाद बुद्धिलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं गुड्डू का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया तथा आगे की कार्रवाई में जुट गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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