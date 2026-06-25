गाड़ी की रफ्तार ने बुझाए दो घरों के चिराग, रात भर खंती में ही पड़े रहे, दोस्तों की मौत से मचा कोहराम

सीतापुर में तेज रफ्तार वाहन ने दो युवकों की जान ले ली। वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक खंती में गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

Sitapur Accident: यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार वाहन ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। एक ही बाइक पर जा रहे दो दोस्तों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों दोस्त बाइक समेत उछलकर खंती में जा गिरे और बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से भाग निकला, लेकिन घायलों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। रातभर दोनों युवक खंती में पड़े रहे। अगले दिन किसी राहगीर की दोनों पर नजर गई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और शव की शिनाख्त करके घर वालों को सूचना दी। दो दोस्तों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में भी सन्नाटा छा गया।

हादसा सिधौली स्थित मनिकापुर चौराहे के पास हुआ। मछरेहटा के लालपुर इटौवा निवासी करण (22) अपने दोस्त कमलापुर के नारायणपुर निवासी कृष्णा (20) के साथ बुधवार को समारोह में शामिल होने कमलापुर आये थे। कुछ समय से दोनों दोस्त लखनऊ में रह रहे थे। समारोह में शामिल होकर देर रात करण और कृष्णा बाइक से लखनऊ लौट रहे थे। वह हाइवे पर सिधौली के म निकापुर चौराहे के पास पहुंचे ही थे तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक मे टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक समेत दोनों युवक सड़क किनारे खंती में जो गिरे। गंभीर हालत में होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए। रात भर खंती में ही पड़े रहे।

खंती में पड़े युवकों को देखकर राहगीरों ने पुलिस बुलाई गुरुवार सुबह राहगीरों ने दो युवकों को खंती में पड़ा देखा। पास में ही उनकी बाइक भी पड़ी थी। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र सिधौली भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों का शव देख रो-रो कर बुरा हाल हो गया। थाना प्रभारी सिधौली विजयेंद्र सिंह के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिससे स्पष्ट हो सके कि हादसा कैसे हुआ।