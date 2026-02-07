पुलिस का घेरा देख भाग रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, महिला समेत दो की मौत
पुलिस पशु तस्करों की सूचना पर शुक्रवार देर रात गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। एक पिकअप की जांच की जा रही थी। इसी दौरान उसके पीछे खड़ी स्कार्पियो वाहनों में ठोकर मारकर भागने लगी। इस बीच पिकअप चालक भी भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर पिकअप सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि स्कॉर्पियो आगे निकल गई।
यूपी पुलिस की घेराबंदी देख भाग रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो शुक्रवार की देर रात देवरिया के गौरीबाजार क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। स्कार्पियो सवारों ने कई वाहनों में ठोकर मारी और पुलिसकर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की।
झंगहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात पुलिस पशु तस्करों की सूचना पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक पिकअप की जांच की जा रही थी, तभी उसके पीछे खड़ी स्कार्पियो वाहनों में ठोकर मारकर भागने लगी। इस बीच पिकअप चालक भी भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर पिकअप सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि स्कॉर्पियो आगे निकल गई। पशु तस्करों के साथी होने के संदेह पर पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा शुरू किया और गौरीबाजार पुलिस को अलर्ट कर दिया गया।
गौरीबाजार में पुलिस की घेराबंदी से बचने के प्रयास में स्कॉर्पियो चालक ने दूसरी लेन से भागने का प्रयास किया, लेकिन आगे ट्रैक्टर होने से डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने तीन घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पहचान मनीषा यादव और विशाल कुमार के रूप में हुई। वह कहां के रहने वाले हैं इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।
बैरिकेडिंग तोड़ी, जांच कर रही पुलिस को कुचलने की कोशिश
पुलिस के मुताबिक झंगहा-तरकुलहा रोड और चौरीचौरा सतहवा ढाला के पास तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। झंगहा में पुलिस की गाड़ी में ठोकर मारी। सतहवा ढाले पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद देवरिया पुलिस को सूचना दी गई थी। एसपी नॉर्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि पशु तस्करों के आने की सूचना पर झंगहा इलाके चेकिंग की जा रही थी। पिकअप पर तीन लोग सवार थे। पीछे से आ रहे स्कार्पियो सवारों ने कुचलने का प्रयास किया, पुलिस बचने के लिए पीछे हटी। इस बीच पिकअप लेकर दो लोग भागने लगे। उनके पीछे स्कॉर्पियो सवार भी भागने लगे। इसकी सूचना सेट पर प्रसारित की गई और पुलिस को अलर्ट किया गया था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें