कानपुर में भीषण हादसा! खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, भाई-बहन समेत 3 की मौत

कानपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और घायलों को बाहर निकालने के लिए स्कॉर्पियो की चेचिस काटनी पड़ी।

यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सोमवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रूमा में प्रयागराज हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण हादसे में भाई-बहन और स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई। दो परिवारों के आठ लोग और चालक का बेटा घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और घायलों को चेचिस काटकर निकालना पड़ा। सभी घायलों को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों परिवार किराये पर स्कॉर्पियो कर हरियाणा के सिरसा से बिहार और झारखंड जा रहे थे। आशंका है कि चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है।

हादसे में घायल हुए बिहार के गया के रहने वाले केसर भारती ने बताया कि वह सिरसा में रहकर मजदूरी करता है। गया के ही खापिया धमना के रहने वाले नरेश मांझी भी मजदूरी करते हैं और परिवार के साथ सिरसा में रहते हैं। इसी तरह झारखंड के चतरा जिले के हैदरगंज में रहने वाले वकील यादव भी परिवार के साथ रहते हैं।

2 हजार रुपये प्रति व्यक्ति में बुक की थी स्कॉर्पियो केसर के अनुसार उन लोगों (10 लोग) ने घर जाने के लिए दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक स्कॉर्पियो बुक की थी। रविवार शाम सात बजे वह लोग निकले थे। स्कॉर्पियो पिता-बेटे बजरंग और हिमांशु चला रहे थे। सुबह करीब 5:30 बजे रूमा से आगे निकलते ही स्कॉर्पियो शराब ठेके के बाहर हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। अंदर बैठे लोगों में चीख-पुकार मच गई।