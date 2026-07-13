भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, 2 की मौत; बांदा में सड़क हादसा

यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंद दिया। सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है।

यूपी के बांदा में सड़क हादसा हो गया। अतर्रा-नरैनी मार्ग पर भवई गांव के पास सोमवार शाम को भाजपा का झंडा लगी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया।

हादसे के बाद भाग रहे कार चालक को पुलिस ने स्कॉर्पियो समेत दबोच लिया। बताया जा रहा है कि तीनों लोग अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। पुलिस को मौके से एक लोकल हेलमेट मिला है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुलिस का कहना है कि अगर हेलमेट आईएसआई मार्क का होता तो हो सकता है कि जान बच जाती।

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम 5:20 बजे अतर्रा नरैनी मार्ग पर भवई गांव के पास एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन करने चित्रकूट जा रहे थे। निरंकारी भवन के पास सामने से भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह एवं कस्बा इंचार्ज विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी भिजवाया।

गाड़ी किसी विधायक के काफिले में चलती है वहां डॉक्टरों ने 45 वर्षीय शत्रुघ्न गुप्ता पुत्र तुलाराम और पड़ोसी 62 वर्षीय हल्कू त्रिवेदी पुत्र नवलकिशोर त्रिवेदी निवासी ग्राम छठी बम्होरी थाना एवं तहसील चंदला जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में 65 वर्षीय रामनारायण गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी छठी बम्होरी घायल हो गए, जिनका सीएचसी में इलाज चल रहा है। क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि जिस वाहन ने टक्कर मारी है। वह डोंगरई अर्जुनाह निवासी राज शेखर द्विवेदी पुत्र ज्ञान प्रकाश द्विवेदी के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी का पिता कोटेदार है। जानकारी लगी है कि गाड़ी किसी विधायक के काफिले में चलती है। स्कॉर्पियो समेत चालक राज शेखर द्विवेदी को पकड़ लिया गया है।