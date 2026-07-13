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भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, 2 की मौत; बांदा में सड़क हादसा

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंद दिया। सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। 

भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, 2 की मौत; बांदा में सड़क हादसा

यूपी के बांदा में सड़क हादसा हो गया। अतर्रा-नरैनी मार्ग पर भवई गांव के पास सोमवार शाम को भाजपा का झंडा लगी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया।

हादसे के बाद भाग रहे कार चालक को पुलिस ने स्कॉर्पियो समेत दबोच लिया। बताया जा रहा है कि तीनों लोग अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। पुलिस को मौके से एक लोकल हेलमेट मिला है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुलिस का कहना है कि अगर हेलमेट आईएसआई मार्क का होता तो हो सकता है कि जान बच जाती।

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम 5:20 बजे अतर्रा नरैनी मार्ग पर भवई गांव के पास एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग अमावस्या पर कामतानाथ के दर्शन करने चित्रकूट जा रहे थे। निरंकारी भवन के पास सामने से भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह एवं कस्बा इंचार्ज विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी भिजवाया।

गाड़ी किसी विधायक के काफिले में चलती है

वहां डॉक्टरों ने 45 वर्षीय शत्रुघ्न गुप्ता पुत्र तुलाराम और पड़ोसी 62 वर्षीय हल्कू त्रिवेदी पुत्र नवलकिशोर त्रिवेदी निवासी ग्राम छठी बम्होरी थाना एवं तहसील चंदला जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में 65 वर्षीय रामनारायण गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी छठी बम्होरी घायल हो गए, जिनका सीएचसी में इलाज चल रहा है। क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि जिस वाहन ने टक्कर मारी है। वह डोंगरई अर्जुनाह निवासी राज शेखर द्विवेदी पुत्र ज्ञान प्रकाश द्विवेदी के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी का पिता कोटेदार है। जानकारी लगी है कि गाड़ी किसी विधायक के काफिले में चलती है। स्कॉर्पियो समेत चालक राज शेखर द्विवेदी को पकड़ लिया गया है।

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मेरठ : गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे में पूर्व छात्र नेता की मौत, शिक्षक समेत दो घायल

वहीं मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण हादसे में पूर्व छात्र नेता की मौत हो गई, जबकि शिक्षक समेत दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खरखौदा थाना क्षेत्र में बिजौली गांव के सामने खड़खड़ी टोल प्लाजा पार करने के बाद तेज रफ्तार एक्सयूवी अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर साइन बोर्ड के पोल में जा घुसी। जानकारी के अनुसार शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के होसंगपुर दरगाहपुर गांव निवासी 35 वर्षीय आदित्य पवार पुत्र ओमपाल सिंह अपने साथियों के साथ प्रयागराज से मेरठ लौट रहे थे। उनके साथ कार में परतापुर थाना क्षेत्र के अच्छरोंडा निवासी एवं सीसीएसयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह राणा और गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी शिक्षक वैभव पुत्र पवन भी थे।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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