मथुरा में तेज रफ्तार डंपर ने चार लोगों को रौंदा, बच्ची समेत 2 की मौत; गुस्साए लोगों ने लगाया जाम
मथुरा में रविवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को रौंद दिया। हादसे में युवक और पांच साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की मां समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से गुस्साए व्यापारियों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बाजार बंद करा दिया।
UP News: यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के कस्बा औरंगाबाद में रविवार सुबह मिट्टी खनन में लगे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को रोंद दिया। इस हादसे में एक बच्ची और युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों और ग्रामीणों ने जाम लगाकर बाजार बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी आशना चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची गईं।
जानकारी के अनुसार, एक 20 वर्षीय युवक अपनी मां को बाइक पर बैठाकर जा रहा था। औरंगाबाद क्षेत्र में उसने एक परचून की दुकान के पास बाइक रोकी। मां-बेटे जैसे ही बाइक से उतरे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान औरंगाबाद निवासी इमरान की पांच वर्षीय बेटी भी डंपर की चपेट में आ गई। बच्ची घर के बाहर स्थित दुकान से टॉफी लेकर लौट रही थी। हादसे में उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी डंपर की चपेट में आकर घायल हुआ है। हादसे में घायल 52 वर्षीय महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने औरंगाबाद में सड़क जाम कर दिया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारी ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित करने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं।
सड़क हादसे में ITBP के डीआईजी और जवान की मौत
उधर, सहारनपुर में देहरादून-अंबाला रोड पर शनिवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रही स्विफ्ट कार से जा भिड़ी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दोनों की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और वह अंबाला स्थित अपने घर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल पिलखनी स्थित पीजीआई अस्पताल पहुंचाया। डीएम और एसएसपी ने मेडिकल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।
पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो-एन में तीन लोग सवार थे। वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी दिशा में जा रही स्विफ्ट कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में सवार कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने स्कॉर्पियो सवार दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। इनमें आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान शामिल हैं। दोनों की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और वह अंबाला स्थित अपने घर जा रहे थे। अन्य घायलों का उपचार जारी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें