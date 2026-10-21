250 पहियों वाले ट्रक की बढ़ गई स्पीड, अब चीनी मिल पहुंचने वाला है बाहुबली, लखीमपुर में हो गई एंट्री
ओडिशा के रास्ते बेल्जियम से आ रही 200 वजनी वेसल मशीन अब कभी भी चीनी मिल पहुंच सकती है। भारी भरकम मशीन को लेकर आ रहे 250 पहियों वाले ट्रक की स्पीड बढ़ गई है। ट्रक ने अब लखीमपुर खीरी में एंट्री कर ली है।
Lakhimpur Kheri News: बेल्जियम से मंगाई गई करीब 200 टन वजनी औद्योगिक मशीन (रिएक्टर वेसल) को लेकर आ रहा 250 पहियों वाले बाहुबली ट्रक की स्पीड अब बढ़ गई है। पहले यह ट्रक दिन में केवल 10 किलोमीटर ही चलता था, लेकिन अब यह ट्रक दिन भर में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। स्पीड बढ़ने के चलते ट्रक अब लखीमपुर जिले में एंट्री ले चुका है। बाहुबली ट्रक जब ओडिशा के रास्ते मशीन लेकर निकला था तो उस समय इसकी स्पीड केवल 10 किलोमीटर प्रतिदिन की बताई जा रही थी। उस समय इस ट्रक में 308 पहिया लगे थे, जिसे बाद में कम कर दिए गए थे।
बताते हैं कि जब से ट्रक के पहिए कम किए गए हैं, तब से इस ट्रक की स्पीड बढ़ गई है। भारी भरकम ट्रक पर आ रही 200 टन वजनी ये मशीन कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल में लाई जानी है। इस मशीन को देश के पहले बायो-पॉलिमर (बायो-प्लास्टिक) प्लांट में स्थापित किया जाना है। हालांकि, यह महाकाय ट्रेलर अभी चीनी मिल तक नहीं पहुंचा है। जल्द ही ट्रक के अपने गंतव्य तक पहुंचने की संभावना है।
ट्रक के लिए पुलिस ने हटवाया ट्रैफिक
ट्रक की राह को आसान करने के लिए पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है जो ट्रक के आगे चल रहे ट्रैफिक को हटवाती नजर आई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही इस 308 पहियों वाले ट्रेलर को देखने के लिए ग्रामीणों और राहगीरों का तांता लग गया। लोग इस असाधारण वाहन की बनावट और 41 मीटर से अधिक लंबे वेसल को अपने कैमरों और मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर की चौड़ाई और वजन को देखते हुए प्रशासन व तकनीकी टीम बेहद सतर्कता बरत रही है। अत्यधिक भार और विशाल आकार के चलते यह वाहन रोजाना 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है।
बाहुबली ट्रक के लिए प्रशासन ने बनाया था रास्ता
लखीमपुर की कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल में एशिया के पहले बायो-पॉलिमर प्लांट की स्थापना के लिए 200 टन वजनी विशालकाय वैक्यूम वेसल मशीन लाई जा रही है। 250 पहियों वाले इस विशेष हाइड्रोलिक ट्रक के खीरी पहुंचने की खबर से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी उत्सुकता और चर्चा का माहौल है। इस भारी-भरकम मशीन की राह आसान करने के लिए लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर पड़ने वाले स्मृति द्वारों और साइनेज बोर्डों को क्रेन की मदद से हटाने का कार्य भी किया गया था। मार्ग में पड़ने वाले गांव आंवल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनीराम मिश्र स्मृति द्वार, भीखमपुर कस्बे में अमर शहीद पंडित राजनारायण मिश्रा स्मृति द्वार और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामकुमार वर्मा स्मृति द्वार सहित सड़क किनारे लगे बोर्ड भी हटाए गए हैं, ताकि वाहन बिना किसी बाधा के कुंभी पहुंच सके। विशाल आकार के इस वाहन की आवाजाही को लेकर प्रशासन और मिल प्रबंधन की ओर से मार्ग पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।