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काम की बात: NEET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम, लखनऊ-गोरखपुर समेत इन शहरों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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नीट यूपी री-एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज रूट पर कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

NEET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम, लखनऊ-गोरखपुर समेत इन शहरों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें

Exam Special Train: नीट यूपी री-एग्जाम 2026 के लिए रेलवे भी तैयार है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल 21 जून को स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गोरखपुर-लखनऊ के बीच चार जनरल परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल लखनऊ से वाराणसी और प्रयागराज के लिए ट्रेन चलाएगा। जिसके एक ट्रेन में 11 और दूसरे में 14 कोच लगाए जाएंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के मुताबिक 05007 गोरखपुर से लखनऊ जंक्शन के लिए गोरखपुर से 04:05 बजे चलेगी। खलीलाबाद से 04:56 बजे, बस्ती से 05:22 बजे, बभनान से 05:52 बजे, मनकापुर से 06:22 बजे, गोंडा से 06:55 बजे, करनैलगंज से 07:24 बजे बाराबंकी से 08:38 बजे, बादशाहनगर से 09:20 बजे और आखिर में लखनऊ जक्शन 10:00 बजे पहुंचेगी।

वहीं 05008 लखनऊ से गोरखपुर के लिए लखनऊ से 19:15 बजे प्रस्थान कर बादशाहनगर से 19:50 बजे, बाराबंकी से 20:28 बजे,करनैलगंज से 21:20 बजे, गोंडा से 22:12 बजे, मनकापुर से 22:40 बजे, बभनान से 23:12 बजे, बस्ती से 23:42 बजे छूटकर अगले दिन खलीलाबाद से 00:08 बजे और आखिर में गोरखपुर रात 01:15 बजे पहुंचेगी।

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लखनऊ से सुबह 4 बजे तो गोरखपुर से 7.15 पर चलेगी

लखनऊ से गोरखपुर के लिए दूसरी ट्रेन 05036 लखनऊ से 04:40 बजे चलेगी। बादशाहनगर से 05:10 बजे, बाराबंकी से 06:05 बजे, करनैलगंज से 06:54 बजे, गोंडा से 07:33 बजे, मनकापुर से 07:59 बजे, बभनान से 08:20 बजे, बस्ती से 08:45 बजे, खलीलाबाद से 09:10 बजे छूटकर गोरखपुर 10:05 बजे पहुंचेगी। वहीं, 05035 गोरखपुर से 19:15 बजे चलकर खलीलाबाद से 19:57 बजे, बस्ती से 20:25 बजे, बभनान से 20:54 बजे, मनकापुर से 21:25 बजे, गोंडा से 22:00 बजे, करनैलगंज से 22:31 बजे, बाराबंकी से 22:52 बजे छूटकर अगले दिन बादशाहनगर से 00:32 बजे और लखनऊ जंक्शन 01:10 बजे पहुंचेगी। इन गाड़ियों में सामान्य द्वितीय श्रेणी यानी जनलल कोच के 10 कोच होंगे।

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वाराणसी-प्रयागराज के लिए भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल भी 21 जून को परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। लखनऊ से वाराणसी और प्रयागराज के लिए ट्रेन चलाने जा रहा है। दोनों ट्रेनें अनारक्षित होंगी। एक में 11 और दूसरे में 14 कोच लगाए जाएंगे।

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15 घंटे 25 मिनट के मेगा ब्लॉक से कई ट्रेनें निरस्त

उधर, दिल्ली-सहारनपुर वाया मेरठ-टपरी रेलवे मंडल की लाइन पर मुजफ्फरनगर-मोदीनगर के बीच स्थित रेलवे पुल संख्या-61 पर स्टील गार्डर बदलने के कार्य के कारण 15 घंटे 25 मिनट मेगा ब्लॉक शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गया, यह ब्लाक शनिवार की रात तक जारी रहेगा। मेगा ब्लॉक से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से दैनिक यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। अधिकतर लोगों ने रोडवेज बसों से शुक्रवार को सफर किया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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