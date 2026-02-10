इन शहरों के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, रेलवे यात्रियों को मिलेगी राहत

संक्षेप: होली पर आने-जाने वालों को असुविधा न हो इसको लेकर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से रेलवे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

होली पर घर आने और जाने वालों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लखनऊ-खातीपुर, मऊ-अंबाला और बढ़नी-अमृतसर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। गोमतीनगर-खातीपुरा-गोमतीनगर होली विशेष गाड़ी नंबर 05023/05024 का संचालन गोमतीनगर से 03 से 24 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार को और अमृतसर से 04 से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार को 04 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को गोमतीनगर से 23.55 बजे चलेगी। यह सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर होते खातीपुरा सुबह 07.30 बजे पहुंचेगी। वापसी में यह प्रत्येक बुधवार को खातीपुरा से 18.50 बजे चलेगी। उक्त रूटों से होते हुए अगले दिन गोमतीनगर सुबह 11.45 बजे पहुंचेगी। इसमें जनरल के चार, थर्ड एसी के दो, सेकेंड एसी का एक और स्लीपर क्लास के 11 कोच होंगे।

मऊ-अंबाला-मऊ के बीच पांच मार्च से चलेगी मऊ जं-अम्बाला कैंट-मऊ जं. साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 05301/05302 का संचालन मऊ जं. से 05 से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को और अम्बाला कैंट से 06 से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को 04 फेरों के लिए किया जाएगा। ट्रेन 05301 मऊ जं-अम्बाला कैंट मऊ जं. से 04.00 बजे चलेगी। भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली होते हुए दूसरे दिन अम्बाला कैंट 00.30 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05302 अम्बाला कैंट से प्रत्येक शुक्रवार को 01.40 बजे चलेगी। उक्त रुटों से होते हुए अगले दिन मऊ जं. 23.00 बजे पहुँचेगी। इस ट्रेन में जनरल के 04, स्लीपर के 05, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी का 01 कोच लगेगा।