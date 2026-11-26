लखनऊ होकर आज से 30 नवंबर के बीच गुजरेंगी 4 स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेनों के समय में भी होगा बदलाव
लखनऊ होकर आज से 30 नवंबर के बीच 4 स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। छपरा-आनन्द विहार, सहरसा-अमृतसर, सहरसा-आनन्द विहार और दरभंगा-आनन्द विहार के बीच ये विशेष गाड़ियां इकहरी यात्रा के लिए चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने 26 से 30 नवम्बर के बीच लखनऊ होकर चार त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि छपरा-आनन्द विहार, सहरसा-अमृतसर, सहरसा-आनन्द विहार और दरभंगा-आनन्द विहार के बीच ये विशेष गाड़ियां इकहरी यात्रा के लिए चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ मंडल में सब-वे निर्माण व गर्डर लॉन्चिंग/डी-लॉन्चिंग कार्यों के चलते 27 नवम्बर से कुछ नियमित ट्रेनों के समय में पुनर्निर्धारण और मार्ग में नियंत्रण भी किया जाएगा।
लखनऊ होकर गुजरेगी छपरा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 26 नवम्बर को इकहरी यात्रा के लिए छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल आरक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी (05013) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 नवम्बर को 17.00 बजे छपरा से चलकर गोरखपुर व गोंडा होते हुए अगले दिन सुबह 04.40 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। लखनऊ से रवाना होने के बाद यह कानपुर सेंट्रल, टूण्डला व गाज़ियाबाद के रास्ते 15.50 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
सहरसा-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 30 को चलेगी
रेलवे 30 नवम्बर को सहरसा-अमृतसर त्यौहार विशेष गाड़ी (05595) की इकहरी यात्रा संचालित करेगा। यह ट्रेन 30 नवम्बर को 13.35 बजे सहरसा से रवाना होकर गोरखपुर के रास्ते अगले दिन सुबह 06.05 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। लखनऊ के बाद यह हरदोई, बरेली, मुरादाबाद व दिल्ली होते हुए 22.15 बजे अमृतसर पहुंचेगी।
सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 28 को चलेगी
रेलवे 28 नवम्बर को सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल त्यौहार विशेष गाड़ी (05599) की इकहरी यात्रा संचालित करेगा। यह ट्रेन 28 नवम्बर को 22.00 बजे सहरसा से रवाना होकर गोरखपुर, गोंडा के रास्ते अगले दिन 15.25 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। लखनऊ से छूटने के बाद यह बरेली, मुरादाबाद व गाज़ियाबाद होते हुए तीसरे दिन 02.30 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
लखनऊ होकर गुजरेगी दरभंगा-आनन्द विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 28 नवम्बर को दरभंगा-आनन्द विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन (05531) की इकहरी यात्रा संचालित करेगा। यह ट्रेन 28 नवम्बर को 22.55 बजे दरभंगा से रवाना होकर गोरखपुर व अयोध्या धाम जं. के रास्ते अगले दिन 13.10 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। लखनऊ के बाद यह कानपुर सेंट्रल, टूण्डला व गाज़ियाबाद होते हुए 21.30 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
लखनऊ-बनारस और बनारस-देहरादून एक्सप्रेस के समय में 27 से बदलाव
लखनऊ मंडल के रूपामऊ-रायबरेली व कुन्दनगंज-बछरावां के बीच सब-वे निर्माण व गर्डर कार्य के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 27 नवम्बर व 04 दिसम्बर को 15108 लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस लखनऊ से 60 मिनट पुनर्निर्धारित व निगोहां से 60 मिनट नियंत्रित होगी। वहीं, 27, 29 नवम्बर व 04, 06 दिसम्बर को 15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस मार्ग में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें