छठ महापर्व पर जिस रूट पर होगी ज्यादा भीड़, उसी रूट पर चला दी जाएगी स्पेशल ट्रेन

संक्षेप: छठ महापर्व पर और दिवाली कर लौटने वालों के लिए राहत की खबर है। भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। जिस रूट पर होगी ज्यादा भीड़, उसी रूट पर स्पेशल ट्रेन चला दी जाएगी।

छठ महापर्व पर घर जाने वालों और दिवाली व भैया दूज मना कर लौटने वालों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। प्लेटफार्म पर ज्यादा भीड़ न उमड़े, इसके लिए स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अतिरिक्त टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। अनारक्षित टिकट (यूटीएस) की बिक्री की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जिस रूट पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है तो उस दिशा में विशेष ट्रेन का चलाई जा सके।

लखनऊ में चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशानगर से होकर 120 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। इन सभी में भारी भीड़ के कारण अभी भी लाखों यात्रियों को रिजर्व टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल भीड़ के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ पांच स्टेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे भी बढ़नी से पुणे के बीच एक ट्रेन का संचालन एक फेरे के लिए करने जा रहा है। चारबाग स्टेशन पर टिकट वितरण की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 33 अतिरिक्त टिकट काउंटर भी स्थापित कर दिए गए हैं। इसमें ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और पारंपरिक टिकट काउंटर शामिल हैं।

हर दो घंटा में यूटीएस की मॉनिटरिंग चारबाग स्टेशन पर यूटीएस(अनरिजर्वड टिकट) की हर दो घंटा पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के अनुसार यूटीएस की मॉनीटिरिंग कर के यह देखा जा रहा है कि किन दिशाओं में यात्रियों का जाना अधिक हो रहा है। ताकि, मांग के अनुसार उस दिशा में विशेष ट्रेनों का संचलन किया जा सके। ऐसा करने से रूटीन और पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। फिलहाल चंडीगढ़ और शकूरबस्ती रूट पर गुरुवार से पांच ट्रेनों का संचलन किया जा रहा है।