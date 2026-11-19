छठ महापर्व मनाकर लोट रहे रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी।

रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।छह महापर्व से लौटने वाले यात्रियों के राहत की खबर है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी। सभी में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के ही कोच लगाए जाएंगे।

बिहार और दिल्ली के लिए- गाड़ी संख्या 05013/05014 छपरा(बिहार)-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा पूजा विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन 05013 छपरा से 21 नवंबर को सायं 05:00 बजे चलेगी। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा एवं अन्य स्टेशनों से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर प्रातः 04:30 बजे आगमन एवं 04:40 बजे प्रस्थान करेगी। यहां से कानपुर, टूंडला एवं गाजियाबाद होते हुए अपराह्न 03:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 05014 आनंद विहार टर्मिनल से 22 नवंबर को सायं 06:45 बजे चलेगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर अगले दिन प्रातः 06:15 बजे आगमन एवं 06:25 बजे प्रस्थान करेगी। गोरखपुर होते हुए छपरा शाम 18:40 बजे पहुंचेगी।

गोरखपुर से पुणे के लिए गाड़ी संख्या 05011 गोरखपुर-हडपसर(पुणे) पूजा विशेष ट्रेन का संचालन 21 नंवबर को गोरखपुर से एक फेरे के लिए किया जाएगा। यह गोरखपुर से रात्रि 09:55 बजे चलेगी। बस्ती एवं अन्य स्टेशनों से होते लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 02:35 बजे आगमन एवं 02:45 बजे प्रस्थान करेगी। कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल एवं मनमाड होते हुए हडपसर प्रातः 07:30 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी मे स्लीपर एवं सामान्य कोच सहित कुल 20 कोच होंगे।

गोरखपुर से दिल्ली- गाड़ी संख्या 05019/05020 गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 05019 गोरखपुर से 21 नवंबर अपराह्न 02:40 बजे चलेगी। लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 08:30 बजे आगमन एवं 08:40 बजे प्रस्थान करेगी। कानपुर, टूंडला एवं गाजियाबाद होते हुए अगले दिन प्रातः 08:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी दिशा में 05020 दिल्ली से 22 नवंबर को प्रातः 11:10 बजे चलेगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 10:45 बजे आगमन एवं 10:55 बजे प्रस्थान करेगी। गोंडा, बस्ती होते हुए अगले दिन प्रातः 05:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

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