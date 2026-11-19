लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों के लिए बड़ी राहत
छठ महापर्व मनाकर लोट रहे रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।छह महापर्व से लौटने वाले यात्रियों के राहत की खबर है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी। सभी में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के ही कोच लगाए जाएंगे।
बिहार और दिल्ली के लिए-
गाड़ी संख्या 05013/05014 छपरा(बिहार)-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा पूजा विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन 05013 छपरा से 21 नवंबर को सायं 05:00 बजे चलेगी। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा एवं अन्य स्टेशनों से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर प्रातः 04:30 बजे आगमन एवं 04:40 बजे प्रस्थान करेगी। यहां से कानपुर, टूंडला एवं गाजियाबाद होते हुए अपराह्न 03:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 05014 आनंद विहार टर्मिनल से 22 नवंबर को सायं 06:45 बजे चलेगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर अगले दिन प्रातः 06:15 बजे आगमन एवं 06:25 बजे प्रस्थान करेगी। गोरखपुर होते हुए छपरा शाम 18:40 बजे पहुंचेगी।
गोरखपुर से पुणे के लिए
गाड़ी संख्या 05011 गोरखपुर-हडपसर(पुणे) पूजा विशेष ट्रेन का संचालन 21 नंवबर को गोरखपुर से एक फेरे के लिए किया जाएगा। यह गोरखपुर से रात्रि 09:55 बजे चलेगी। बस्ती एवं अन्य स्टेशनों से होते लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 02:35 बजे आगमन एवं 02:45 बजे प्रस्थान करेगी। कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल एवं मनमाड होते हुए हडपसर प्रातः 07:30 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी मे स्लीपर एवं सामान्य कोच सहित कुल 20 कोच होंगे।
गोरखपुर से दिल्ली-
गाड़ी संख्या 05019/05020 गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 05019 गोरखपुर से 21 नवंबर अपराह्न 02:40 बजे चलेगी। लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 08:30 बजे आगमन एवं 08:40 बजे प्रस्थान करेगी। कानपुर, टूंडला एवं गाजियाबाद होते हुए अगले दिन प्रातः 08:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी दिशा में 05020 दिल्ली से 22 नवंबर को प्रातः 11:10 बजे चलेगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर रात्रि 10:45 बजे आगमन एवं 10:55 बजे प्रस्थान करेगी। गोंडा, बस्ती होते हुए अगले दिन प्रातः 05:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
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लखनऊ होकर गुजरेगी नई दिल्ली-छपरा ट्रेन
वहीं रेलवे 19 नवम्बर को 09135 उत्राण-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन गुजरात के उत्राण से दोपहर 03:00 बजे चलकर वडोदरा, रतलाम, कोटा, आगरा और कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन शाम 05:40 बजे लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा और बस्ती के रास्ते रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन से गुजरात से लखनऊ व पूर्वांचल लौटने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे 18 नवम्बर को 04428 नई दिल्ली-छपरा आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम 07:00 बजे रवाना होकर गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली और हरदोई के रास्ते गुरुवार तड़के 04:00 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और गोरखपुर होते हुए दोपहर 01:00 बजे छपरा पहुंचेगी। इससे दिल्ली से लखनऊ और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट की राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें