लखनऊ होकर गुजरेंगी बिहार, दिल्ली, मुंबई और पंजाब के लिए स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

लखनऊ के रास्ते पूर्वांचल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात के लिए 08 जोड़ी व एकतरफा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से लखनऊ से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा।

छठ महापर्व पर घर जाने और वापसी करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन लखनऊ के रास्ते पूर्वांचल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात के लिए 08 जोड़ी व एकतरफा विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से लखनऊ से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर सुगम होगा। साथ ही महापर्व के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों को मुंबई, पुणे, गुजरात, नई दिल्ली और अमृतसर के लिए सीधी कंफर्म सीट का विकल्प मिल सकेगा। सोमवार से बुधवार के बीच ये सभी ट्रेनें लखनऊ के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को वेटिंग टिकट की मार से निजात मिलेगी।

मुंबई-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन रेलवे प्रशासन लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) और गोरखपुर के बीच एक जोड़ी त्यौहार विशेष ट्रेन (01041/01042) का संचालन करेगा। इस ट्रेन के चलने से लखनऊ से मुंबई और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गाड़ी संख्या 01041 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 15 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे चलकर अगले दिन कानपुर सेंट्रल होते हुए शाम 7:55 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) स्टेशन पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी, गोंडा और बस्ती के रास्ते तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01042 गोरखपुर से 17 नवंबर को सुबह 5:30 बजे रवाना होकर सुबह 11:55 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) आएगी। यह ट्रेन कानपुर, झांसी, भोपाल और भुसावल होते हुए अगले दिन शाम 4:40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

पुणे-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन रेलवे प्रशासन हडपसर (पुणे) और गोरखपुर के बीच एक जोड़ी त्यौहार विशेष ट्रेन (01457/01458) चलाएगा। इससे लखनऊ से पुणे और पूर्वांचल की ओर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गाड़ी संख्या 01457 हडपसर से 16 नवंबर को सुबह 11:30 बजे चलकर अगले दिन शाम 7:55 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) स्टेशन पहुंचेगी और तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01458 गोरखपुर से 18 नवंबर को सुबह 5:30 बजे रवाना होकर सुबह 11:55 बजे लखनऊआएगी और अगले दिन शाम 6:00 बजे हडपसर पहुंचेगी।

लखनऊ से गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए 18 को चलेगी ट्रेन गुजरात (प्रतापनगर) लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन 18 नवंबर को रक्सौल-प्रतापनगर (05583) त्यौहार विशेष ट्रेन चलाएगा। इकहरी यात्रा वाली इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह ट्रेन 18 नवंबर को सुबह 10:15 बजे रक्सौल से चलकर गोरखपुर, गोंडा और बाराबंकी होते हुए रात 9:40 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) स्टेशन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर ट्रेन कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उज्जैन, रतलाम और गोधरा के रास्ते अगले दिन शाम 5:00 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी।

आज ऐशबाग होकर गुजरेगी बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन ने बान्द्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच एकतरफा त्योहार विशेष ट्रेन (09113) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन लखनऊ के यात्रियों को भी बड़ी राहत देगी। रविवार को सुबह 04:30 बजे बान्द्रा टर्मिनस से रवाना हुई यह स्पेशल ट्रेन सोमवार को कानपुर सेंट्रल (11:47 बजे) होते हुए दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद यह बाराबंकी (14:52 बजे), गोंडा (16:05 बजे) और बस्ती (17:18 बजे) के रास्ते शाम 7:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाले छठ यात्रियों का सफर सुगम होगा।

आज चारबाग होकर गुजरेगी प्रतापनगर-रक्सौल स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन प्रतापनगर से रक्सौल के बीच एकतरफा त्योहार विशेष ट्रेन (09133) चलाएगा। इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ से पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सोमवार (16 नवंबर) को रात 11:50 बजे प्रतापनगर से रवाना होकर यह ट्रेन मंगलवार को कानपुर सेंट्रल (17:15 बजे) होते हुए शाम 6:50 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। इसके बाद बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और गोरखपुर (00:40 बजे) के रास्ते यह बुधवार सुबह 6:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी।

लखनऊ होकर गुजरेगी दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन दरभंगा से नई दिल्ली के बीच एकतरफा त्योहार विशेष ट्रेन (05549) चलाएगा। इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ से दिल्ली की ओर जानेवाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सोमवार को शाम 7:30 बजे दरभंगा से रवाना होकर यह ट्रेन रक्सौल, गोरखपुर (05:20 बजे) और गोंडा (07:27 बजे) होते हुए मंगलवार सुबह 10:40 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। इसके बाद मुरादाबाद (15:55 बजे) और गाजियाबाद (18:17 बजे) के रास्ते यह शाम 7:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

लखनऊ होकर कल गुजरेगी झंझारपुर-अमृतसर स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन झंझारपुर से अमृतसर के बीच एकतरफा त्योहार विशेष ट्रेन (05547) चलाएगा। इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ से दिल्ली, अंबाला और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सोमवार को शाम 5:00 बजे झंझारपुर से रवाना होकर यह ट्रेन रक्सौल और गोरखपुर (02:25 बजे) होते हुए मंगलवार सुबह 7:40 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। इसके बाद हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली (16:05 बजे), अंबाला कैंट और लुधियाना के रास्ते यह बुधवार तड़के 1:00 बजे अमृतसर पहुंचेगी।