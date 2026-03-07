Hindustan Hindi News
UP SIR: नोटिस पाने वाले 3.06 करोड़ लोगों के लिए अहम खबर, सुनवाई के बाद बने रहेंगे इतने वोटर

Mar 07, 2026 08:00 pm IST
पुरुषों के मुकाबले महिलाएं वोटर बनने में अधिक उत्साह दिखा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्तूबर से शुरू होने से लेकर 6 मार्च तक मतदाता बनने को कुल 86.69 लाख फॉर्म-6 भरे गए। इनमें 43.62 लाख महिलाएं, 43.06 लाख पुरुष, 386 तृतीय लिंग वाले हैं। इसी समय सीमा में नाम काटने के लिए 3.18 लाख फॉर्म-7 भरे गए।

Special Intensive Revision - 2026: यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दी जाएगी, इसमें 3.06 करोड़ को ये पहुंचा दी गई है। नोटिस पाने वालों में 2.80 करोड़ लोगों की सुनवाई कर उन्हें मतदाता बने रहने की हरी झंडी दे दी गई है। नोटिस पाने वाले 86 प्रतिशत लोग मतदाता बनें रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने शनिवार को लोकभवन में बातचीत में कहा कि नोटिस पर सुनवाई का काम 27 मार्च तक चलेगा। नोटिस पर सिर्फ 14 प्रतिशत सुनवाई बाकी है। यूपी में 1.04 करोड़ मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न होने और 2.22 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगति के चलते नोटिस जारी की जा रही है। कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जानी है। इनमें से 2.80 करोड़ को मतदाता बने रहने की हरी झंडी चुनाव आयोग ने दे दी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से उनके माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी के नाम से मिलान न हो पाने और तार्किक विसंगति में नाम, माता-पिता की आयु से 15 वर्ष से कम अंतर व अन्य विसंगतियां थीं। इनसे 13 दस्तावेज जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं, मांगे जा रहे हैं। ज्यादातर मतदाता आसानी से दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नोटिस पर सुनवाई के लिए 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व 12758 एईआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश में 5621 स्थानों पर सुनवाई हो रही है। नो मैपिंग वाले लोगों को घर के नजदीक व उनकी जगह परिवार के दूसरे लोग या रिश्तेदारों को दस्तावेज लेकर भेजने की सुविधा दी गई है। तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई घर-घर जाकर बीएलओ एप से कर रहे हैं।

महिलाएं दिखा रहीं उत्साह

उन्होंने बताया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मतदाता बनने में अधिक उत्साह दिखा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्तूबर से शुरू होने से लेकर 6 मार्च तक मतदाता बनने को कुल 86.69 लाख फॉर्म-6 भरे गए। इनमें 43.62 लाख महिलाएं, 43.06 लाख पुरुष व 386 तृतीय लिंग वाले हैं। इसी समय सीमा में नाम काटने के लिए 3.18 लाख फॉर्म-7 भरे गए, इसमें 1.46 लाख पुरुष, 1.31 लाख महिला व 12 तृतीय लिंग के हैं। पुरुषों का नाम काटने के लिए ज्यादा फॉर्म आए हैं। नोटिसों पर सुनवाई के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। अभी यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ लोगों के नाम हैं।

44952 लोगों के कटे नाम

मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने के लिए अभी तक 3.18 लाख फॉर्म-7 भरे जा चुके हैं। अभी तक 44952 के नाम काटे गए, जिनमें 10014 नाम लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने, दूसरों की शिकायत पर 7820 नाम ही कटे हैं। मृत होने के कारण 5153 नाम काटे गए हैं। राजनीतिक दल मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटने का जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग के आंकड़े झुठला रहे हैं।

संशोधन के भरे गए 22.55 लाख फॉर्म

मतदाता सूची में नाम, आयु, फोटो व पता बदलवाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने, मतदाता कार्ड खो जाने और दिव्यांग होने पर उसे दिव्यांग श्रेणी में दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। अभी तक 22.55 लाख फॉर्म-8 भरे गए हैं। इसमें से 13.38 लाख पुरुष, 9.16 लाख महिलाएं व 209 तृतीय लिंग वाले लोगों के हैं।

4540 प्रवासी भारतीयों ने भरे फॉर्म

प्रवासी भारतियों ने मतदाता बनने के लिए 4540 फॉर्म-6ए भरे हैं। इसमें 3686 पुरुष व 854 महिलाएं हैं। ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल तो किया जाता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता। यह अपने पासपोर्ट को दिखाकर वोट डालते हैं।

राजनीतिक दलों ने भरवाए सिर्फ 40669 फॉर्म-6

कुल 86.69 लाख फॉर्म-6 भरे गए हैं। इसमें से राजनीतिक दलों के 5.82 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की ओर से 40669 फॉर्म भरवाए गए हैं। वहीं नाम कटवाने को 1805 फॉर्म-7 राजनीतिक दलों ने भरवाए हैं।

शिकायत निवारण में यूपी से सर्वाधिक लोग संतुष्ट

राष्ट्रीय शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण के बाद संतुष्ट होने पर लोग 1 से 3 अंक तक रेटिंग देते हैं। फरवरी महीने में लोगों के संतुष्ट होने के मामले में यूपी देश में अव्वल है। वहीं 27 अक्तूबर से 6 मार्च तक कुल 92497 शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई, जिसमें से 91790 शिकायतों का निस्तारण किया गया। 99.24 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण कर यूपी देश में चौथे नंबर पर है। बुक अ कॉल विद बीएलओ में 7.68 लाख मतदाताओं ने संपर्क किया। जिसमें से 7.68 लाख मतदाताओं से बीएलओ ने संपर्क किया। जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत ई मेल से 409 शिकायतें मिली और सभी का निस्तारण किया गया। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से 92 शिकायतें दर्ज कराई गईं। जिसमें सपा की 78, बीजेपी की 8, कांग्रेस की 5 व आप की 1 शिकायत शामिल है। शत-प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया।

