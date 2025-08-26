special honour for padma shri malini Awasthi allahabad university will honour her with honorary degree पद्मश्री मालिनी अवस्थी को खास सम्मान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मानद उपाधि से नवाजेगा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मालिनी अवस्थी देश-विदेश में लोकगायन की पहचान हैं। भोजपुरी, अवधी, ब्रज और हिंदी की लोकधुनों को उन्होंने नए आयाम दिए हैं। पहले भी उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 138 वर्षों के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली मालिनी अवस्थी चौथीं हस्ती होंगी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, प्रयागराजTue, 26 Aug 2025 10:53 PM
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष सुप्रसिद्ध लोकगायिका एवं पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी को मानद उपाधि प्रदान करेगा। यह निर्णय मंगलवार को कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल (विद्वत परिषद) की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। उन्हें यह उपाधि 23 सितंबर को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लोकसंगीत और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में उनके योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मालिनी अवस्थी देश-विदेश में लोकगायन की पहचान हैं। उन्होंने भोजपुरी, अवधी, ब्रज और हिंदी की लोकधुनों को नए आयाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से पहले भी उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 138 वर्षों के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली मालिनी अवस्थी चौथीं हस्ती होंगी। पिछले वर्ष यह उपाधि दीक्षांत समारोह के दौरान कवि कुमार विश्वास को दी गई थी। इससे पहले यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को दिया गया था।

जन्माष्टमी पर रिलीज हुआ था गाना

प्रसिद्ध लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी का नया गीत ‘जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई’ जन्माष्टमी के मौके पर उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। इस गीत में उन्होंने अपनी आवाज देने के साथ ही खुद इसकी कंपोजिंग भी की है। मालिनी ने कैप्शन में लिखा था-भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक आनंद का उत्सव माना जाता है।

जिस दिव्यता से कान्हा का जन्म होता है, जन्म कहीं और पालन कहीं और, वासुदेव देवकी के पुत्र का पालन घर से दूर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मां करते हैं। उनके जन्म पर पूरा ब्रजमंडल, पूरी धरती उत्सव मनाने लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अधर्म का नाम करने के लिए नारायण लीला रचाने स्वयं पधारे हैं।

