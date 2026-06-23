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पूरे यूपी में कोचिंग की सुरक्षा परखेगी सरकार, लखनऊ जैसा हादसा रोकने को ऐक्शन तेज

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ जैसा हादसा फिर ना हो। यूपी सरकार ऐक्शन में है। पूरे यूपी में कोचिंग की सुरक्षा जांच को विशेष अभियान चलेगा। अवैध ढंग से सकरी गलियों व बिल्डिंगों में मानकों के विपरीत चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी जाएगी।

पूरे यूपी में कोचिंग की सुरक्षा परखेगी सरकार, लखनऊ जैसा हादसा रोकने को ऐक्शन तेज

लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। इस घटना के बाद योगी सरकार ऐक्शन में है। फिर ना हो लखनऊ जैसा हादसा, इसके लेकर सरकार अभियान चलाने जा रही है। पूरे यूपी में कोचिंग की सुरक्षा जांच को विशेष अभियान चलेगा। अवैध ढंग से सकरी गलियों व बिल्डिंगों में मानकों के विपरीत चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी जाएगी। प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाकर ऐसे अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं 72 जिलों में पंजीकृत 3172 कोचिंगों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा।

राजधानी के अलीगंज में अग्निकांड की दर्दनाक घटना के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह अवैध ढंग से चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएं। मंत्री के निर्देश के बाद विशेष सचिव, उच्च शिक्षा निधि श्रीवास्तव की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। जिसमें सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक ढंग से सर्वेक्षण कर कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार करें।

सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं का नियमित निरीक्षण भी कराया जाए

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम,2002 के अंतर्गत जो कोचिंग संस्थान पंजीकृत नहीं हैं उन्हें चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सुरक्षित, व्यवस्थित व विश्वसनीय शैक्षिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में संचालित प्रत्येक कोचिंग संस्थान निर्धारित मानकों का पालन करें। सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं व प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण भी कराया जाए।

सिर्फ 3172 कोचिंग के पंजीकरण पर सवाल

यूपी में 72 जिलों में 3172 कोचिंग संस्थान पंजीकृत हैं। जिलों में कोचिंग की निगरानी के लिए बनी कमेटी में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी शामिल होते हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी जैसे बड़ी जिलों में ही इससे ज्यादा संख्या में कोचिंग चल रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कोई बड़ी घटना होने के बाद ही जांच के लिए पत्र क्यों जारी किया जाता है। अगर हर साल जांच कर अवैध कोचिंग संस्थान बंद कराए जाएं और चल रहे संस्थानों में मानक पूरे हों तो ऐसी घटनाएं ही न हों।

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कल लखनऊ में 15 मौतें

लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई थी। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में ज्यादातर एनीमेशन सेंटर वाले थे।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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