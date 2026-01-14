Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsspecial camps will be held in up universities and colleges 18 19 year olds will have to fill out form first time voter
यूपी के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में लगेंगे स्पेशल कैंप, 18-19 साल के युवा भरेंगे ये फार्म

यूपी के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में लगेंगे स्पेशल कैंप, 18-19 साल के युवा भरेंगे ये फार्म

संक्षेप:

सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार हर पात्र व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। कैंपस एंबेस्डर और वॉलेंटियर की मदद से पात्र युवाओं को मतदाता बनवाने के लिए फॉर्म भरवाया जाए।

Jan 14, 2026 09:46 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को विशेष अभियान चलाकर मतदाता बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के अनुसार 18 व 19 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं को चिह्नित कर उन्हें वोटर बनाएं। विशेष शिविर लगाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। कैंपस एंबेस्डर व वॉलेंटियर की मदद से पात्र युवाओं को मतदाता बनवाने के लिए फॉर्म भरवाया जाए।

ये भी पढ़ें:वोटर लिस्ट से नाम कटा तो उम्र के हिसाब से लगेंगे दस्तावेज; 3 श्रेणियों को जानें

मतदाता जागरूकता के लिए जिला स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारियों और युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में मतदाता जागरूकता क्लब के साथ बैठक करें। शिक्षण संस्थानों को ecinet एप व पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता फॉर्म-6 भरने को प्रोत्साहित करें।

ये भी पढ़ें:वोटर लिस्ट से समस्या है तो इन्हें करें टैग, निर्वाचन आयोग ने जारी की ये लिस्ट

उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैंपस एंबेस्डर, वॉलेंटियर व कोआर्डिनेटर को पुरस्कृत किया जाए। नए मतदाताओं को मतदाता कार्ड देकर सम्मानित किया जाए। फॉर्म-6 भरते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें। जिससे आवेदन को ट्रैक करने और घर बैठे ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकें। फोटोग्राफ साफ-सुथरी लगाएं और फॉर्म पर अपने अभिभावक का मतदाता पहचान पत्र संख्या जरूर दें। जिससे आवेदक का नाम उस बूथ पर दर्ज हो सके, जहां पर उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Voter ID Voter List Voter ID Card अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |