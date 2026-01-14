यूपी के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में लगेंगे स्पेशल कैंप, 18-19 साल के युवा भरेंगे ये फार्म
सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार हर पात्र व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। कैंपस एंबेस्डर और वॉलेंटियर की मदद से पात्र युवाओं को मतदाता बनवाने के लिए फॉर्म भरवाया जाए।
उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को विशेष अभियान चलाकर मतदाता बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के अनुसार 18 व 19 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं को चिह्नित कर उन्हें वोटर बनाएं। विशेष शिविर लगाएं।
सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। कैंपस एंबेस्डर व वॉलेंटियर की मदद से पात्र युवाओं को मतदाता बनवाने के लिए फॉर्म भरवाया जाए।
मतदाता जागरूकता के लिए जिला स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारियों और युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में मतदाता जागरूकता क्लब के साथ बैठक करें। शिक्षण संस्थानों को ecinet एप व पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता फॉर्म-6 भरने को प्रोत्साहित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैंपस एंबेस्डर, वॉलेंटियर व कोआर्डिनेटर को पुरस्कृत किया जाए। नए मतदाताओं को मतदाता कार्ड देकर सम्मानित किया जाए। फॉर्म-6 भरते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें। जिससे आवेदन को ट्रैक करने और घर बैठे ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकें। फोटोग्राफ साफ-सुथरी लगाएं और फॉर्म पर अपने अभिभावक का मतदाता पहचान पत्र संख्या जरूर दें। जिससे आवेदक का नाम उस बूथ पर दर्ज हो सके, जहां पर उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं।