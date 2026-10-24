यूपी में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर विशेष अभियान, आज सभी बूथों पर बैठेंगे बीएलओ
यूपी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शनिवार को प्रदेशभर के 1.77 लाख बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथों पर मौजूद रहकर फॉर्म-6 बांटेंगे और नए मतदाताओं के आवेदन जमा करेंगे।
यूपी में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने को शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर के सभी 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर विशेष मतदाता कैंप लगाए जाएंगे। यहां पर बीएलओ लोगों को मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 वितरित करेंगे और उसे जमा करेंगे। अभी यूपी में कुल 2.72 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी है।
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में छूटे मतदाताओं का नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्पेशल अभियान के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।
वहीं, छूटे हुए मतदाता भी फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि दिया जा सकता है। निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, बिजली और पेयजल का बिल समेत अन्य दिया जा सकेगा। वहीं मतदाता को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
ईसीआईनेट एप और पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अभियान के दौरान पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे। यूपी में 18 साल से अधिक आयु के करीब 16.18 करोड़ लोग हैं और मतदाता सूची में अभी 13.46 करोड़ लोगों के नाम हैं। ऐसे में अभी 2.72 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी है।
पोलिंग स्टेशनों का जायजा लेंगे अधिकारी
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी विशेष कैम्प दिवसों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रत्येक बूथ पर कैम्प का आयोजन कराया जाए।
एड्रेस चेंज होने पर भरें फॉर्म- 8
बरेली के उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट गया है, तो वह अभियान दिवस पर फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में दर्ज नाम अथवा अन्य विवरणों में लिपिकीय त्रुटियों के संशोधन, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कराने तथा मतदाता सूची में निवास स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ को जमा किया जा सकता है। वोट शिफ्ट कराने के लिए भी बीएलओ के पास निर्धारित प्रपत्र जमा होंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें