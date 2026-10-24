यूपी में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर विशेष अभियान, आज सभी बूथों पर बैठेंगे बीएलओ

यूपी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शनिवार को प्रदेशभर के 1.77 लाख बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथों पर मौजूद रहकर फॉर्म-6 बांटेंगे और नए मतदाताओं के आवेदन जमा करेंगे।

यूपी में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने को शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर के सभी 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर विशेष मतदाता कैंप लगाए जाएंगे। यहां पर बीएलओ लोगों को मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 वितरित करेंगे और उसे जमा करेंगे। अभी यूपी में कुल 2.72 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी है।

मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में छूटे मतदाताओं का नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्पेशल अभियान के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।

वहीं, छूटे हुए मतदाता भी फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि दिया जा सकता है। निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, बिजली और पेयजल का बिल समेत अन्य दिया जा सकेगा। वहीं मतदाता को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

ईसीआईनेट एप और पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अभियान के दौरान पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे। यूपी में 18 साल से अधिक आयु के करीब 16.18 करोड़ लोग हैं और मतदाता सूची में अभी 13.46 करोड़ लोगों के नाम हैं। ऐसे में अभी 2.72 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी है।

पोलिंग स्टेशनों का जायजा लेंगे अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी विशेष कैम्प दिवसों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रत्येक बूथ पर कैम्प का आयोजन कराया जाए।