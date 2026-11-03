यूपी की वोटर लिस्ट को लेकर खास अभियान, कॉलेजों में भरवाए जाएंगे फार्म; बूथों पर 4 स्पेशल कैंप

यूपी की वोटर लिस्ट में युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। कॉलेजों में फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। इसके साथ ही नवंबर में प्रदेश के सभी 1.77 लाख बूथों पर चार विशेष कैंप लगाने का भी प्लान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएम को इसके निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में युवाओं के नाम अधिक से अधिक जोड़े जाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों की मदद ली जाएगी। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में युवाओं को ऑनलाइन मतदाता फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। वहीं इस महीने सभी 1.77 लाख बूथों पर चार विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से मतदाता फॉर्म-6 भरवाए जाएं और अधिक से अधिक युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाए। मतदाता साक्षरता क्लब के समन्वयक की मदद से शिक्षण संस्थानों में कम से कम एक-एक कंप्यूटर की व्यवस्था ऑनलाइन मतदाता फॉर्म-6 भरने के लिए कराई जाए। यहां पर इच्छुक युवा आकर आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। उन्हें यह भी जानकारी दी जाए कि कौन-कौन से दस्तावेज इसमें लगाए जाने हैं। युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वह अपने साथ-साथ दूसरे लोगों को भी मतदाता बनाने में मदद करें। उन्हें जनवरी में आयोजित होने वाले विशेष कैंप के बारे में जानकारी दी जाए।

यूपी में 21 और 22 नवंबर और 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी 1.77 लाख बूथों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। विशेष कैंप वाले दिन अपने-अपने बूथ पर सभी बीएलओ मौजूद रहेंगे और वह लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने इत्यादि के लिए फॉर्म भरवाएंगे। नवंबर में यह चारों विशेष कैंप शनिवार व रविवार को आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक लोग आसानी से बूथों पर आकर फॉर्म भर सकें। अभी मतदाता सूची में कुल 13.46 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की कुल आबादी 16.18 करोड़ है। करीब 2.72 करोड़ लोगों के नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल कराया जाना है। ऐसे में अभियान को तेज चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

12 को आएगी एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची यूपी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। दो नवंबर को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। अब सभी बूथों का विभाजन 1200 की आबादी पर किया जा रहा है। अभी तक 1500 लोगों पर एक बूथ बनाया जाता था। ऐसे में अभी तक बूथों की संख्या 1.62 लाख थी और अब यह बढ़ कर 1.77 लाख हो गई है। करीब 15030 बूथों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इन आंकड़ों पर जरा डालें एक नजर यूपी की मतदाता सूची में कुल नाम : 13.46 करोड़

यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु की लोगों की आबादी : 16.18 करोड़