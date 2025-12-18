Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSpeaking religious conference Maulana Shahabuddin from Bareilly said Islam worshipping anyone other than God forbidden
इस्लाम में खुदा के सिवा किसी और की पूजा हराम, यूपी के धार्मिक सम्मेलन पर बोले बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन

इस्लाम में खुदा के सिवा किसी और की पूजा हराम, यूपी के धार्मिक सम्मेलन पर बोले बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन

संक्षेप:

संतकबीरनगर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन को लेकर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने टिप्पणी की। मौलाना ने कहा कि इस्लाम मजहब पूरी तरह अपने उसूलों पर कायम है।

Dec 18, 2025 02:44 pm ISTDinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के संतकबीरनगर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन को लेकर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने टिप्पणी की। मौलाना ने कहा कि इस्लाम मजहब पूरी तरह अपने उसूलों पर कायम है और हमारे समाज के लोग सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करते हैं। गुरुवार को मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं को स्पष्ट किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कुछ संगठन और नेता सूर्य नमस्कार, धरती, नदी और पेड़-पौधों की पूजा करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इन तमाम चीजों की पूजा करना शरीयत में हराम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुसलमान न तो इनकी पूजा कर सकता है और न ही इसकी इजाजत इस्लाम देता है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर कोई मुसलमान खुदा के सिवा किसी और की पूजा करता है, तो वह इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। इस्लाम को मानने की सबसे पहली और बुनियादी शर्त तौहीद है, यानी एक खुदा को मानना और उसी की इबादत करना। तौहीद इस्लाम का मूल कानून है, जिसमें किसी और की पूजा या साझेदारी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि खुदा के सिवा किसी और की पूजा करना इस्लाम में हराम है।

इस्लाम को मानने की शर्त ही एक खुदा

मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि इस्लाम को मानने की सबसे पहली और अहम शर्त तौहीद है, जिसका मतलब है एक खुदा को मानना और उसी की इबादत करना। तौहीद इस्लाम का मूल कानून है और इसमें किसी भी तरह की साझेदारी या अन्य पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना ने कहा कि उनका यह बयान किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं को सही तरीके से रखने और फैल रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए है। उन्होंने सभी से एक-दूसरे के धार्मिक उसूलों का सम्मान करने की अपील भी की।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bareily News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |