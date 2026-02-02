Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsspark from a beedi set a hut on fire burning a disabled youth alive
बीड़ी की एक चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला विकलांग युवक

बीड़ी की एक चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला विकलांग युवक

संक्षेप:

बाराबंकी में झोपड़ी में आग लगने से विकलांग जिंदा जल गया। परिवार और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बलराम की मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि आग बीड़ी पीते समय लगी।

Feb 02, 2026 01:38 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकी
share Share
Follow Us on

यूपी के बाराबंकी जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां दरियाबाद थाना क्षेत्र के बक्सूपुर गांव में बीती रात आग लगने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी अचानक आग की लपटों ने उसे घेर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में घटना की वजह बीड़ी की एक चिंगारी बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बक्सूपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय विकलांग बलराम रविवार रात को घर पर परिजनों के साथ खाना खाने के बाद पास ही स्थित अपनी झोपड़ी में सोने चले गया था। घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर बनी इस झोपड़ी में वह अक्सर रात को यही रहता था। घर के मुख्य हिस्से में उनकी पत्नी और तीन मासूम बच्चे सो रहे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे अचानक झोपड़ी से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। सन्नाटे को चीरती आग की लपटों को देखकर परिवार और पड़ोसियों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था प्रधानाध्यापक, अब बीएसए ने लिया एक्शन

सोता रह गया परिवार, चंद कदमों पर थम गई सांसें

जब तक ग्रामीण और परिजन आग बुझा पाते, तब तक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। अंदर रखी चारपाई पर सो रहे बलराम आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस चुका था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। जिस वक्त बलराम मौत से संघर्ष कर रहे थे, उनका परिवार महज कुछ दूरी पर सो रहा था, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि चंद कदमों की दूरी पर उनकी दुनिया उजड़ने वाली है।

उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नायब तहसीलदार उमेश द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बलराम सोते समय बीड़ी पी रहे थे, जिसकी चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Barabanki Barabanki News Barabanki Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |