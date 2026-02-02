बीड़ी की एक चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला विकलांग युवक

संक्षेप: बाराबंकी में झोपड़ी में आग लगने से विकलांग जिंदा जल गया। परिवार और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बलराम की मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि आग बीड़ी पीते समय लगी।

यूपी के बाराबंकी जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां दरियाबाद थाना क्षेत्र के बक्सूपुर गांव में बीती रात आग लगने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी अचानक आग की लपटों ने उसे घेर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में घटना की वजह बीड़ी की एक चिंगारी बताई जा रही है।

बक्सूपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय विकलांग बलराम रविवार रात को घर पर परिजनों के साथ खाना खाने के बाद पास ही स्थित अपनी झोपड़ी में सोने चले गया था। घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर बनी इस झोपड़ी में वह अक्सर रात को यही रहता था। घर के मुख्य हिस्से में उनकी पत्नी और तीन मासूम बच्चे सो रहे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे अचानक झोपड़ी से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। सन्नाटे को चीरती आग की लपटों को देखकर परिवार और पड़ोसियों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की।

सोता रह गया परिवार, चंद कदमों पर थम गई सांसें जब तक ग्रामीण और परिजन आग बुझा पाते, तब तक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। अंदर रखी चारपाई पर सो रहे बलराम आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस चुका था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। जिस वक्त बलराम मौत से संघर्ष कर रहे थे, उनका परिवार महज कुछ दूरी पर सो रहा था, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि चंद कदमों की दूरी पर उनकी दुनिया उजड़ने वाली है।