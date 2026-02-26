स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा था कारनामा, छोटे-छोटे केबिन में मिलती थी सेवा, छह गिरफ्तार

लीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्वार्सी क्षेत्र में ब्लू मून स्पा-मसाज सेंटर पर छापा। पुलिस की रेड की खबर सुनकर स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई।

यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्वार्सी क्षेत्र में ब्लू मून स्पा-मसाज सेंटर पर छापा। पुलिस की रेड की खबर सुनकर स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने यहां छापा मारकर संचालक समेत छह लोगों को दबोच लिया, जिन्हें जेल भेज दिया गया। जबकि मौके से तीन युवतियां भी पकड़ी गई थीं, जिन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए युवकों में कुछ पढ़ाई करते थे तो कुछ यहां नौकरी करते थे।

स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के ​खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसके तहत मंगलवार रात को सीओ तृतीय सर्वम सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा की टीम ने मैरिस रोड चौराहे एमएस प्लाजा बिल्डिंग के द्वितीय तल पर स्थित ब्लू मून स्पा सेंटर व मसाज पार्लर पर छापा मारा। साथ में मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सुरेंद्र गौतम भी थे। पुलिस को देखते हुए ग्राहक वहां से भागने लगे। अफरा-तफरी मच गई।

मजिस्ट्रेट ने सील कराया स्पा सेंटर टीम ने मौके से छह युवक व तीन युवतियों को पकड़ लिया। इसमें छोटे-छोटे केबिन बने हुए थे। इनकी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ आप​त्तिजनक सामान के अलावा स्पा व मसाज संबंधी सामान मिला। मजिस्ट्रेट की ओर से सेंटर को सील कराया गया। साथ ही मौके से पकड़े गए सभी लोगों को थाने लाया गया। पूछताछ में पता चला कि बन्नादेवी क्षेत्र के मैलरोज बाईपास निवासी रिषभ सिंह व उसकी फरार बहन सेंटर को संचालित करती हैं। इसके अलावा पकड़े गए पांच युवक ग्राहक हैं। इनमें मूल रूप से इटावा के सैफई निवासी शशांक यादव, जवाहर कॉलोनी निवासी आकाश, प​श्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिण जिले के गांव हाराधनपुर सागर निवासी चयन कुमार, नई दिल्ली के संगम विहार निवासी सनी शर्मा उर्फ सोनू, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी निवासी अजीत शर्मा उर्फ अजय शामिल हैं।