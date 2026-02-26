Hindustan Hindi News
स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा था कारनामा, छोटे-छोटे केबिन में मिलती थी सेवा, छह गिरफ्तार

Feb 26, 2026 08:42 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
लीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्वार्सी क्षेत्र में ब्लू मून स्पा-मसाज सेंटर पर छापा। पुलिस की रेड की खबर सुनकर स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई।

यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्वार्सी क्षेत्र में ब्लू मून स्पा-मसाज सेंटर पर छापा। पुलिस की रेड की खबर सुनकर स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने यहां छापा मारकर संचालक समेत छह लोगों को दबोच लिया, जिन्हें जेल भेज दिया गया। जबकि मौके से तीन युवतियां भी पकड़ी गई थीं, जिन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए युवकों में कुछ पढ़ाई करते थे तो कुछ यहां नौकरी करते थे।

स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के ​खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसके तहत मंगलवार रात को सीओ तृतीय सर्वम सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा की टीम ने मैरिस रोड चौराहे एमएस प्लाजा बिल्डिंग के द्वितीय तल पर स्थित ब्लू मून स्पा सेंटर व मसाज पार्लर पर छापा मारा। साथ में मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सुरेंद्र गौतम भी थे। पुलिस को देखते हुए ग्राहक वहां से भागने लगे। अफरा-तफरी मच गई।

मजिस्ट्रेट ने सील कराया स्पा सेंटर

टीम ने मौके से छह युवक व तीन युवतियों को पकड़ लिया। इसमें छोटे-छोटे केबिन बने हुए थे। इनकी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ आप​त्तिजनक सामान के अलावा स्पा व मसाज संबंधी सामान मिला। मजिस्ट्रेट की ओर से सेंटर को सील कराया गया। साथ ही मौके से पकड़े गए सभी लोगों को थाने लाया गया। पूछताछ में पता चला कि बन्नादेवी क्षेत्र के मैलरोज बाईपास निवासी रिषभ सिंह व उसकी फरार बहन सेंटर को संचालित करती हैं। इसके अलावा पकड़े गए पांच युवक ग्राहक हैं। इनमें मूल रूप से इटावा के सैफई निवासी शशांक यादव, जवाहर कॉलोनी निवासी आकाश, प​श्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिण जिले के गांव हाराधनपुर सागर निवासी चयन कुमार, नई दिल्ली के संगम विहार निवासी सनी शर्मा उर्फ सोनू, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी निवासी अजीत शर्मा उर्फ अजय शामिल हैं।

कई युवक करते थे नौकरी

गैर-जनपद में रहने वाले युवकों में कुछ यहां नौकरी करते हैं तो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा तीनों युवतियां क्वार्सी की रहने वाली हैं, जिनमें दो सगी बहनें है। उन्होंने बताया कि संचालिका ने मसाज के लिए नौकरी पर रखा था। आरोप है कि रुपयों का लालच देकर देह व्यापार के लिए प्रेरित किया गया। मामले में सीओ तृतीय सर्वम सिंह की ओर से क्वार्सी थाने में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीओ के अनुसार छह आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

