वाराणसी में मतगणना केंद्र के बाहर सपाइयों की जुटान, अखिलेश बोले- भोजन, पानी, छतरी संग डटे रहें

वाराणसी में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई एमएलसी की सीट को लेकर मतगणना केंद्र के बाहर सपाइयों का जमावड़ा हो गया है। अखिलेश यादव के आह्वान पर बड़ी संख्या में सपा नेता-कार्यकर्ता जुटे हैं।

यूपी एमएलसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की स्नातक सीट पर तीसरे दिन भी वोटों की गिनती चल रही है। मतगणना केंद्र पर बुधवार की शाम भाजपा के बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अह्वान बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर पहुंच गए हैं और वहीं पर डेरा जमा लिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर गुरुवार की सुबह कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि सड़क पर लिखी सूचना याद रखें, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसके साथ ही भोजन, पानी, छतरी, तौलिया लेकर जुटने की बात भी कही।

यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था। इसमें दस सीटों पर रिजल्ट बुधवार की शाम ही आ चुका है। अब केवल बनारस का स्नातक सीट का ही रिजल्ट आना है। यहां की शिक्षक सीट भी सपा जीत चुकी है। स्नातक सीट पर पांचवें राउंड तक लगातार सपा ही आगे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में भाजपा की इस तरह से हार की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसी बीच बुधवार की शाम भाजपा नेताओं ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर सपा के पक्ष में धांधली का आरोप लगाते हुए बवाल शुरू कर दिया। वह पांचवें राउंड की गिनती फिर से कराने की मांग पर अड़ गए।

भाजपाइयों का रुख देख सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक करीब दर्जन भर पोस्ट कर भाजपा पर हमला किया और अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना शुरू कर दिया। अखिलेश ने लिखा कि देखना ये है कि बनारस का नतीजा बैलेट पेपर की गणना से आता है या लखनऊ से आए ‘दूरदृष्टा-दूरभाष’ की टनटनाहत से।

अधिकारियों को दी सीधी चेतावनी अखिलेश ने कहा कि ‘पीडीए प्रहरियों’ की आंखें ही नहीं, कान भी पूरी तरह मुस्तैद हैं और सारे पुख़्ता सबूत भी जुटा लिए गए हैं। चेतावनी देने के बाद भी अगर नतीजे में हेरफेर करने की कोशिश की गई तो एक-एक ‘संलिप्त अधिकारी’ को कोर्ट में घसीटा जाएगा, तब किसी ‘सर का असर’ काम नहीं आयेगा न ही उन्हें बचाने भाजपाई आएंगे क्योंकि भाजपा किसी की सगी नहीं है। बनारस ने भाजपाइयों की नाकामी का रोडशो निकाल दिया है। वाराणसी के अपने कार्यकर्ताओं से फिर से हमारी अपील है, जब तक जीत का प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं!

कहा कि वाराणसी में एमएलसी चुनाव में हार से हताश भाजपा की हालत ख़राब है। लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सच तो ये है कि भाजपा यूपी एमएलसी चुनाव में ऑल आउट हो गई है। वाराणसी में मतगणना रोक देने के पीछे रिजल्ट बदलने की पुरानी भाजपाई चाल चली जा रही है। सुना है हार के डर से कोई इधर-उधर की चहलक़दमी कर रहा है।

चुनाव आयोग को भी चेताया कहा कि वाराणसी में वोटिंग रोकने या धीमे कर देने के पीछे का षड्यंत्र सब समझ रहे हैं, लेकिन भाजपाई इसमें कामयाब नहीं होंगे। वाराणसी में भाजपा की हार नेशनल न्यूज़ न बन जाए, इसीलिए हर कुचक्र रचा जा रहा है। परिणाम तैयार है पर प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका है कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करें नहीं तो इस्तीफ़ा दे क्योंकि वो मतगणना करवाने में असफल रहा है। भाजपा ईमानदारी से जीतना नहीं जानती तो क्या ईमानदारी से हारना तो सीखे।

कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्र पहुंचने का आह्वान री-काउंटिंग पर अड़े भाजपा को लेकर अखिलेश ने कहा कि री-काउंटिंग या पुनः मतगणना कराके भी वाराणसी प्रशासन कुछ भी हासिल नहीं कर पायेगा क्योंकि पीडीए प्रहरी सजग हैं और हमारे अन्य कार्यकर्ता, नेतागण और निष्पक्ष चुनाव चाहने वाले युवा और लोकतंत्र के शुभचिंतक हज़ारों की संख्या में आसपास के शहरों से अपने साथियों के लिए खाना-पानी लेकर मतगणना केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। नाइंसाफ़ी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग नैतिकता की सीमाएं तोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसी के बाद आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता-नेता वाराणसी आने लगे। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आने लगा।