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यूपी सरकार का पुतला फूंकने पर पुलिस से भिड़े सपाई, इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपाइयों से पुलिस की तीखी बहस हो गई। सपाइयों ने पुतला फूंकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकाल ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Aligarh News: रामपुर स्थित आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अलग-अलग जिलों में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में शुक्रवार को सपाइयों ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने इस दौरान यूपी और केंद्र सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की। इस पर पुलिस ओर सपाइयों की तीखी-नोकझोंक हो गई। बात बढ़ गई तो इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकाल ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यूपी सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाइयों ने वहीं पर धरना दे दिया। कलेक्ट्रेट में धरना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सपाइयों को हटाने की कोशिश की लेकिन सपा कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान सपाइयों ने यूपी और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। सपाइयों ने केंद्र और यूपी सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर पुलिस और सपाइयों में तीखी बहसबाजी हो गई। इस दौरान सिविल लाइंस इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी पिस्टल निकाल ली। यह देखकर सपा और भड़क गए और इंस्पेक्टर को संस्पेंड करने की मांग करने लगा। सपाइयों ने इंस्पेक्टर पर धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर द्वारा पिस्टल निकाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

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कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य का होगा नुकसान

वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने रामपुर स्थित मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भवनों को गिराने से किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्रों के भविष्य का नुकसान होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शेरवानी ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान कई बार कुछ हिस्से अवैध श्रेणी में आ जाते हैं, जिन्हें नियमानुसार कंपाउंडिंग कर नियमित (रेगुलराइज) किया जा सकता है।

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सरकार की कार्रवाई से आजम को नहीं छात्रों को होगा नुकसान

सलीम शेरवानी ने कहा, यदि कोई अनियमितता है तो सरकार नियमानुसार जुर्माना या पेनल्टी वसूल सकती है, लेकिन भवनों को ध्वस्त करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई से मोहम्मद आजम खान को नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक प्रतद्विंद्विता से ऊपर उठकर छात्रों के भविष्य और उनकी शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के संभावित राजनीतिक समीकरणों पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में शेरवानी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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