काशी टोल पर प्लाजा पर सपाइयों का हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं पर चढ़ाई कार, फायरिंग भी की
यूपी के मेरठ में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ लोगों ने कार चढ़ा दी। इसके बाद फायरिंग भी की। भाजपाइयों ने सपा से जुड़े कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
Meerut News: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा पर सोमवार दोपहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के स्वागत कार्यक्रम में आए कुछ भाजपाइयों पर सपा से जुड़े युवकों ने हमला कर दिया। उन पर कार चढ़ा दी और फायरिंग कर दी। हमले में भाजपा कार्यकर्ता बाल बाल बचे। वारदात अंजाम देकर आरोपी गाजियाबाद की ओर फरार हो गए। वहीं, पीड़ित श्वेतांक त्यागी और उनके साथी मनीष ने परतापुर थाने में तहरीर दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और विरोध जताया। श्वेतांक को पैर में चोट भी आई है। घटना की वीडियो भी वायरल हो रही है, जो पुलिस को दी गई है।
जागृति विहार निवासी श्वेतांक त्यागी और भावनपुर के हसनपुर निवासी मनीष तोमर दोनों प्रॉपर्टी कारोबारी हैं और भाजपा कार्यकर्ता है। सोमवार को श्वेतांक और मनीष दोनों ही थार में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के स्वागत के लिए परतापुर में काशी टोल प्लाजा पहुंचे थे। इस दौरान करीब 400-500 भाजपाई मौजूद थे। स्वागत के बाद रोहित मिश्रा का काफिला निकल गया।
गाजियाबाद की ओर भागे हमलावर
श्वेतांक त्यागी और मनीष तोमर का आरोप है कि इसी दौरान सपा से जुड़े राहुल अधाना निवासी मवाना, प्रवीण शर्मा निवासी खुर्जा और अवनीश गुर्जर निवासी सकौती मवाना कार से पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। बताया कि पहले तो मनीष की कार को टक्कर मार दी और फिर गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने श्वेतांक पर भी कार चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान श्वेतांक के पैर में चोट आई। आरोपियों ने फायरिंग भी की और गाजियाबाद की ओर फरार हो गए। इसके बाद श्वेतांक और मनीष साथियों के साथ परतापुर थाने पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया। मनीष तोमर ने बताया कि राहुल और प्रवीण ने उससे कुछ समय पूर्व रंगदारी मांगी थी और विवाद हुआ था। तभी से रंजिश चली आ रही है।
राहुल अधाना ने की थी फायरिंग
श्वेतांक ने राहुल अधाना पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। फायरिंग के दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई। मनीष तोमर का आरोप है कि आरोपी जाते समय धमकी देकर गए कि इस बार बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। घटना की सूचना मिलते ही परतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
गाजियाबाद और दिल्ली में तलाश
पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। घटना के बाद आरोपी गाजियाबाद की ओर फरार हुए थे। इसलिए गाजियाबाद और दिल्ली में संभावित जगहों पर भी तलाश की जा रही है। मेरठ एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया, काशी टोल पर स्वागत समारोह में आए लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है और कार्रवाई कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।