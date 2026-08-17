अखिलेश की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी को सपाई ने दीं गालियां, गाड़ी से उतरने को भी ललकारा, वीडियो वायरल
कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी के साथ सपाइयों ने गाली गलौज की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Kanpur video viral: यूपी के कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी को सपा जिला पंचायत सदस्य गगन सिंह ठाकुर द्वारा गालीगलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्हौर तहसील के नानामऊ से सपा जिला पंचायत सदस्य गगन ने 40 सेंकेंड में 11 बार गालियां दीं। साथ ही बार-बार गाड़ी से उतरने के लिए ललकारता रहा। वहीं दूसरे पुलिसकर्मी बीचबचाव में लगे रहे। यह विवाद 15 अगस्त का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बिल्हौर से होते हुए रसूलाबाद जाने के बाद अरौल कट पर हुआ था। गालीगलौज करने के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो में दिख रहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अरौल के पास लखनऊ नंबर की पुलिस की कार खड़ी है। उसमें कुछ पुलिसकर्मी सवार थे। वहीं, पास में खड़े सपा जिला पंचायत सदस्य गगन सिंह ठाकुर एक पुलिसकर्मी को गाली दे रहा है। जिला पंचायत सदस्य ने पुलिस पर भी गाली देने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मी उतरा तो उसे पकड़कर फिर गालियां देने लगा। कुछ पुलिस वाले अपने आप को असहज महसूस करते हुए विवाद सुलझाने में लगे रहे।
क्या बोले सपा नेता
सपा जिला पंचायत सदस्य गगन सिंह ठाकुर ने बताया, पुलिसकर्मी ने मेरे दलित कार्यकर्ता को गाली देकर मारपीट की। इसके बाद मेरा पुलिस वालों से वाद-विवाद हो गया। पुलिस वाले पूर्व मुख्यमंत्री के एस्कॉर्ट में थे। वहीं बिल्हौर एसीपी अंकित कुमार ने बताया, वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें पुलिस से गालीगलौज व अभद्रता हुई है। अफसरों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यूपी में भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बदहाल: अखिलेश
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं, लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं तथा सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। सपा द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यादव सोमवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में बड़ी संख्या में आए किसानों, नौजवानों को सम्बोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद ही होगा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो गई हैं। किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जनता त्रस्त है और महंगाई व भ्रष्टाचार ने कमर तोड़ दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।