यूपी चुनाव 2027: मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद इकरा हसन ने भी बताया, महिलाओं के लिए एक अलग घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही आप सभी के सामने रखा जाएगा।

समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणापत्र अलग से जारी किया जाएगा।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम 'सत्ताईस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र- जन-मन का मैनिफेस्टो 2027' रखा गया। इसमें पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साधते हुए उनके लिए बड़े-बड़े वादे किए हैं। हालांकि, पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया कि महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणापत्र अलग से जारी किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र के जारी होने पर सांसद डिंपल यादव ने कहा, "आज महंगाई को देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, शिक्षा को देखिए, या बुनियादी ढांचे को देखिए, और शहरों में फैली गंदगी को देखिए; ये लोग इन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे और सिर्फ इस तरह के बेतुके बयान देते रहेंगे... समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए एक अलग घोषणापत्र जारी करेगी।"

मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद इकरा हसन ने भी बताया, "महिलाओं के लिए एक अलग घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही आप सभी के सामने रखा जाएगा।"

पीडीए के प्रणपत्र में महिलाओं के लिए क्या खास? सपा के ‘पीडीए का प्रणपत्र’ में महिलाओं के लिए सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और आर्थिक सहायता के कई वादे हैं। पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग और विस्तृत घोषणापत्र जारी करने की बात भी कही है।

पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व सपा ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा किया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने और डीजीपी के नियंत्रण में विशेष महिला पुलिस ढांचा बनाने की बात कही गई है।

1090 हेल्पलाइन को फिर से मजबूत किया जाएगा।

डायल 100/112 को तेज और जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि पुलिस बल जल्दी मौके पर पहुंचे।

महिलाओं के खिलाफ संगठित अपराध और हेट क्राइम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव और कस्बों के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। फिर से बांटे जाएंगे लैपटॉप सपा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है। तहसील स्तर पर महिलाओं के लिए कौशल विकास और करियर परामर्श केंद्र बनाने का वादा है, जिनके जरिए हर साल 20 लाख युवाओं, खासतौर से बच्चियों को लाभ दिया जाएगा।

बड़े शहरों में छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे।

12वीं पास छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना फिर से लागू की जाएगी।

सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी।

शिक्षा में जीएसडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने का वादा है, जिससे लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंशोरेंस महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सपा ने कुपोषण मिशन को और मजबूत करने का वादा किया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंशोरेंस देने की बात भी कही गई है।

सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

108 और 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कुपोषितों के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का वादा है। 5 रुपए की समाजवादी थाली देने का वादा सपा ने पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए 5 रुपए की समाजवादी थाली देने का वादा किया है। इसके लिए देशभर में समाजवादी कैंटीन खोलने की योजना भी घोषित की गई है।