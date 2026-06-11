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कांग्रेस के साथ ही विस चुनाव लड़ेगी सपा, टिकट बंटवारे का फार्मूला और 200 नाम भी तय

Yogesh Yadav शैलेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ
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समाजवादी पार्टी अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेगी। टिकट बंटवारे का फार्मूला भी तय हो गया है। सपा ने सर्वे के आधार पर करीब 200 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले नामों का ऐलान भी सपा ही कर देगी।

कांग्रेस के साथ ही विस चुनाव लड़ेगी सपा, टिकट बंटवारे का फार्मूला और 200 नाम भी तय

UP Assembly Elections: समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा की चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा यूपी में कांग्रेस से गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फार्मूला लगभग तय हो गया। जीत की गारंटी वाली सीटें ही एक-दूसरे के खाते में जाएंगी। कांग्रेस का जनाधार जहां भी मजबूत होगा सपा उसके लिए वो सीट छोड़ेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। यह बताना होगा कि पिछले कुछ चुनावों में कितना वोट मिला था व जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारी किती मजबूत है। 200 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी तय हो गया है।

मैदान में पहले से दिखेगी सपा

सपा ने इस बार चुनाव लड़ने का फार्मूला बदल दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारी तय कर दी जाएगी, जिससे उसे क्षेत्र में काम करने का पूरा मौका मिले। इससे टिकट बंटवारे को लेकर होने वाले मनमुटाव को भी कम करने का मौका मिलेगा। ऐन वक्त पर टिकट बंटवारे से एक तो उम्मीदवार को तैयारी का मौका कम मिल पाता है और दूसरी चुनाव के दौरान नाराजगी का असर भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए सपा यह नहीं चाहती है कि 2027 के चुनाव में किसी तरह का कोई भितरघात हो। जब नाराजगी नहीं रहेगी तो पार्टी के सभी नेता मिलकर तैयारियां करेंगे और चुनाव परिणाम बेहतर होगा।

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40 जिलों पर हो चुकी बात

सपा नेतृत्व हर जिले की विधानसभावार सीटों पर चर्चा कर रहा है। सपा मुखिया स्वयं हर बिंदुओं परे ध्यान दे रहे हैं। फीडबैक लेने के लिए जिलाध्यक्ष और नगर कार्यकारिणी के लोगों को इन दिनों बुलाया जा रहा है। करीब 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान का काम हो चुका है। जुलाई के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों की शार्टलिस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों के बारे में खुफिया तरीके से भी पड़ताल कराई जा रही है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में उसकी क्या हैसियत है।

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कांग्रेस जहां मजबूत वहीं मिलेगा उसे टिकट

सपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना टिकट देगी इसकी संख्या अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उसके हिस्से में वही सीटें जाएंगी जहां वह मजबूत होगी। कांग्रेस को इसके लिए सीटवार बताना होगा कि वह कितनी जगह पर मजबूत है। मजबूती का आधार भी उसे बताना होगा। जहां भी कांग्रेस की सीट निकलती हुई दिखाई देगी उसे टिकट देने की योजना है। सपा नेतृत्व का मानना है कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर गड़बड़ी हुई थी, जिससे नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए विधानसभा चुनाव में ऐसी गलती न हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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