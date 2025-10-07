रायबरेली में हरिओम हत्याकांड में एसपी का ताबड़तोड़ ऐक्शन, दरोगा और सिपाही सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हरिओम हत्याकांड में एसपी का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। जांच में दोषी पाए गए दरोगा और डायल -112 के कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है।

यूपी के रायबरेली में हरिओम हत्याकांड की चल रही जांच में पुलिस अधिकारियों को मिल रहे वायरल वीडियो की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एसपी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो की जांच में पाया गया कि गदागंज थाना क्षेत्र में स्थिति एक ढाबे पर पहुंचे युवक की सूचना डायल-112 नंबर पर दी गई थी। इसमें पहुंची पीआरवी के कांस्टेबल ने गाड़ी से उतरकर उससे पूछताछ तक नहीं की गई। इसके बाद गदागंज थाने के हल्का दरोगा को इसकी सूचना दी गई। जांच में दोषी पाए गए दरोगा व डायल -112 के कांस्टेबल को एसपी ने निलंबित कर दिया।

फतेहपुर के तारावती गांव के रहने वाले 38 वर्षीय हरिओम की बीते बुधवार रात को बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने चोर समझ कर पीट दिया था। वह अपने घर से पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़े थे। युवक की ससुराल ऊंचाहार कस्बे में थी। फतेहपुर के रास्ते पैदल ससुराल जा रहे युवक को रात हो गई। रात में वह गदागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक मानकर उसे रोक लिया और इसकी सूचना डायल-112 नंबर पर दी। इसके साथ ही गदागंज थाने के हल्का दरोगा को दी गई। हालांकि सूचना डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल जयसिंह से पुलिस जीप से नीचे नहीं उतरे। वह गाड़ी के अंदर से ही बैठे-बैठे हरिओम से पूछताछ की।

पूछताछ में पता चला कि युवक मानसिक विक्षिप्त है। इस पर कांस्टेबल जयसिंह यह कहकर चले गए कि युवक जहां जाना चाहता है, उसे जाने दिया जाए। इसके बाद डायल पुलिस मौके से चली गई। वहीं गदागंज थाने में तैनात हल्का दरोगा प्रेम कुमार मौके तक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों के द्वारा इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। हालांकि वायरल हो रहे इस तरह के वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता। लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई जांच में डायल-112 के कांस्टेबल जयसिंह और थाने के हल्का दरोगा प्रेम कुमार दोषी पाए गए। जांच में दोनों पुलिस कर्मी दोषी पाए गए। इस पर एसपी डॉ यशवीर सिंह ने दरोगा प्रेम कुमार और कांस्टेबल जयसिंह को निलंबित कर दिया।

एएसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि हरिओम की मौत के पहले वायरल हुए वीडियो की जांच की गई। जांच में डायल-112 के कांस्टेबल जयसिंह और हल्का दरोगा प्रेम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में दोनों पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई। उक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान लापरवाही की गई। मामले की अभी जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।