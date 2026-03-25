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सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं, पेट्रोल पंपों के बाद अब गन हाउस पर प्रशासन की छापेमारी

Mar 25, 2026 08:41 pm ISTDeep Pandey रामपुर, हिन्दुस्तान
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यूपी में सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीन पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करने के बाद जिला प्रशासन की नजर अब उनके गन हाउस पर है। बुधवार को प्रशासन ने उनकी आर्म्स शॉप पर छापेमारी की।

सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं, पेट्रोल पंपों के बाद अब गन हाउस पर प्रशासन की छापेमारी

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तीन पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करने के बाद जिला प्रशासन की नजर अब उनके गन हाउस पर है। बुधवार को रामपुर प्रशासन ने उनकी आर्म्स शॉप पर छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी सदर और पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान पर रखे शस्त्रों और अभिलेखों की गहनता से जांच के बाद कुछ रिकार्ड अपने कब्जे में लिए हैं। इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।

जिला प्रशासन की टीम बुधवार दोपहर में सिविल लाइंस कोतवाली अंतर्गत फ्रेंड्स कालोनी, शौकत मार्ग स्थित सागर गन हाउस पहुंची और छानबीन शुरू की। इस दौरान अधिकारियों ने दुकान में मौजूद हथियारों के साथ-साथ लाइसेंस से जुड़े रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को भी बारीकी से चेक किया। काफी देर तक चली जांच के बाद टीम वापस लौट गई। प्रशासन ने इस कार्रवाई को रुटीन चेकिंग बताया है, लेकिन इसे हाल ही में सुरेंद्र सिंह सागर पर हुई अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों के क्रम में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उनके तीन पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई की गई थी, वहीं उनकी लाइसेंसी पिस्तौल का लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका है। छापेमारी के बाद गन हाउस में कार्यरत कर्मचारी विक्की ने दुकान को बंद कर दिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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शस्त्रों की दुकान फिलहाल में बंद करा रखी: सुरेंद्र सिंह सागर

सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर ने बताया कि हमने शस्त्रों की दुकान फिलहाल में बंद करा रखी है। सेल्स मैन के पास कलक्ट्रेट से फोन आया था कि दुकान में कुछ जांच करनी है, जिस पर सेल्स मैन ने दुकान खोली। अधिकारियों ने वहां असलाह, रजिस्टर आदि की जांच की गई। कुछ अभिलेख भी साथ ले गए हैं।

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अभिलेखों की अभी जांच पड़ताल की जा रही

नगर मजिस्ट्रेट सालिकराम ने बताया कि आज हमने सीओ सिटी के साथ सिविल लाइंस में सागर गन हाउस पर चेकिंग की। यह एक रुटीन चेकिंग थी। लेकिन अभिलेखों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। उसी आधार पर रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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