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मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मुकदमे में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कोर्ट में बयान दर्ज, क्या है मामला?

Apr 28, 2026 11:23 pm ISTDeep Pandey हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता ।
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मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मुकदमे में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। अदालत ने श्यामलाल पाल का बयान दर्ज करने के बाद अगली तारीख 13 मई की नियत कर दी और इस तारीख पर उनसे मामले से संबंधित गवाह को अदालत में परीक्षित करने का निर्देश दिया।

मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मुकदमे में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कोर्ट में बयान दर्ज, क्या है मामला?

UP News: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध दाखिल परिवाद पर अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट योगेश जैन ने बयान अंकित किया। अदालत ने श्यामलाल पाल का बयान दर्ज करने के बाद अगली तारीख 13 मई की नियत कर दी और इस तारीख पर उनसे मामले से संबंधित गवाह को अदालत में परीक्षित करने का निर्देश दिया।

श्यामलाल पाल ने अपने बयान में अदालत को बताया कि 28 दिसंबर 2025 को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि विपक्षी ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ने जनपद बलिया में मीडिया के समक्ष यह बयान दिया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार में 86 एसडीएम में से 56 यादव जाति के थे। यह बयान पूर्णतः झूठा, निराधार एवं मनगढ़ंत है। ऐसा कोई भी तथ्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभिलेखों में नहीं है। बयान जानबूझकर समाजवादी पार्टी एवं एक विशेष समुदाय की छवि खराब करने के उद्देश्य से दिया गया है।

यादव समुदाय को भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद का लाभार्थी बताने का प्रयास किया गया है, जो हजारों ईमानदार एवं परिश्रमी सिविल सेवकों की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात है, जिन्होंने योग्यता के आधार पर अपने पद प्राप्त किए हैं। उक्त बयान से समाज में जातीय वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है तथा इससे मेरी तथा मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। मुझे इस कारण मानसिक पीड़ा, अपमान एवं तनाव का सामना करना पड़ा।

विधिक नोटिस भेजकर उक्त बयान वापस लेने व माफी मांगने को कहा, किन्तु विपक्षी ने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही माफी मांगी नोटिस डाक रसीद मैंने दाखिल किया है, यह कृत्य दंडनीय अपराध है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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