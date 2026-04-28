मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मुकदमे में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कोर्ट में बयान दर्ज, क्या है मामला?
मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मुकदमे में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। अदालत ने श्यामलाल पाल का बयान दर्ज करने के बाद अगली तारीख 13 मई की नियत कर दी और इस तारीख पर उनसे मामले से संबंधित गवाह को अदालत में परीक्षित करने का निर्देश दिया।
UP News: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध दाखिल परिवाद पर अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट योगेश जैन ने बयान अंकित किया। अदालत ने श्यामलाल पाल का बयान दर्ज करने के बाद अगली तारीख 13 मई की नियत कर दी और इस तारीख पर उनसे मामले से संबंधित गवाह को अदालत में परीक्षित करने का निर्देश दिया।
श्यामलाल पाल ने अपने बयान में अदालत को बताया कि 28 दिसंबर 2025 को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि विपक्षी ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ने जनपद बलिया में मीडिया के समक्ष यह बयान दिया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार में 86 एसडीएम में से 56 यादव जाति के थे। यह बयान पूर्णतः झूठा, निराधार एवं मनगढ़ंत है। ऐसा कोई भी तथ्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभिलेखों में नहीं है। बयान जानबूझकर समाजवादी पार्टी एवं एक विशेष समुदाय की छवि खराब करने के उद्देश्य से दिया गया है।
यादव समुदाय को भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद का लाभार्थी बताने का प्रयास किया गया है, जो हजारों ईमानदार एवं परिश्रमी सिविल सेवकों की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात है, जिन्होंने योग्यता के आधार पर अपने पद प्राप्त किए हैं। उक्त बयान से समाज में जातीय वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है तथा इससे मेरी तथा मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। मुझे इस कारण मानसिक पीड़ा, अपमान एवं तनाव का सामना करना पड़ा।
विधिक नोटिस भेजकर उक्त बयान वापस लेने व माफी मांगने को कहा, किन्तु विपक्षी ने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही माफी मांगी नोटिस डाक रसीद मैंने दाखिल किया है, यह कृत्य दंडनीय अपराध है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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