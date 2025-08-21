SP started getting answers on affidavit after three years Akhilesh asked- Election Commission was wrong or DM हलफनामा पर तीन साल बाद मिलने लगा सपा को जवाब, अखिलेश ने पूछा- चुनाव आयोग गलत या डीएम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वोटों में धांधली को लेकर आरोपों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के समय की गई शिकायतों का जवाब अब सपा को मिलने लगा है। यह जवाब ऐसे समय मिल रहा है जब चुनाव आयोग ने हलफनामा नहीं मिलने का दावा किया था। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि चुनाव आयोग गलत है या डीएम। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:39 PM
यूपी में वोटों की धांधली के साथ ही काटने-जोड़ने का आरोप और उसे संग्राम तेज होता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने 18000 वोट काटने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। इसकी शिकायत हलफनामा के साथ आयोग को देने का दावा किया था। सपा के इस दावे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खारिज कर दिया था। ज्ञानेश कुमार ने साफ कह दिया था कि सपा की तरफ से कोई एफिडेविट नहीं मिला। लेकिन अब जिलाधिकारियों की तरफ से सपा के शपथपत्र का जवाब मिलने लगा है। पिछले दो दिनों में 14 का जवाब सपा को मिला है। इस जवाब के बाद सपा और हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव ने अब पूछ लिया है कि चुनाव आयोग गलत है या डीएम। अखिलेश ने कहा कि कोर्ट इसका संज्ञान ले। चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18 हज़ार शपथपत्र दिये थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीक़े से देना नहीं चाहती है। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले की गहन जांच-पड़ताल हो। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो ‘मृतक प्रमाणपत्र’ लगाए गये थे वो कहां हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफ़ाई देने में इतने साल क्यों लग गये?

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये ज़िलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि सतही जवाब देकर ख़ानापूर्ति करने वाले इन ज़िलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कहा कि जो सीसीटीवी पर पकड़े गये हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गयी सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है।

अखिलेश ने कहा कि झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आखिरकार झूठ हारता ही है। क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा-गोरखधंधा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है, ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी ज़िंदगी जीने की सज़ा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस ’त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी।

18000 में से 14 जवाब मिलने का दावा

अखिलेश यादव ने दावा किया कि अभी तक 18000 में से 14 हलफनामा का जवाब मिला है। इसे लेकर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि इसे हक का गणित बताते हुए लिखा कि चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित।

जौनपुर के जिलाधिकारी ने क्या दिया जवाब

सपा की शिकायतों और हलफनामा के जवाब में जौनपुर के जिलाधिकारी की तरफ से 5 का जवाब दिया गया है। जौनपुर के डीएम दिनेश चंद्र ने कहा कि ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर की विधानसभा 366 जौनपुर के अंतर्गत पांच मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्णित सभी पांचों मतदाता वर्ष 2022 के पहले ही मृतक हो चुके थे। इसकी पुष्टि सम्बंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों सहित स्थानीय सभासद के द्वारा की गयी थी। मृतकों के नाम नियमानुसार विलोपित किये गए हैं। अतः उपर्युक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार व भ्रामक है। वहीं, जौनपुर के सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य के अनुसार 2022 के चुनाव के दौरान करीब 300 शिकायतें हलफनामा के साथ दी गई थीं। अब तीन साल बाद केवल पांच के बारे में जिलाधिकारी जवाब दे रहे हैं।

