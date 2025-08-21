हलफनामा पर तीन साल बाद मिलने लगा सपा को जवाब, अखिलेश ने पूछा- चुनाव आयोग गलत या डीएम

वोटों में धांधली को लेकर आरोपों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के समय की गई शिकायतों का जवाब अब सपा को मिलने लगा है। यह जवाब ऐसे समय मिल रहा है जब चुनाव आयोग ने हलफनामा नहीं मिलने का दावा किया था। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि चुनाव आयोग गलत है या डीएम।

यूपी में वोटों की धांधली के साथ ही काटने-जोड़ने का आरोप और उसे संग्राम तेज होता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने 18000 वोट काटने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। इसकी शिकायत हलफनामा के साथ आयोग को देने का दावा किया था। सपा के इस दावे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खारिज कर दिया था। ज्ञानेश कुमार ने साफ कह दिया था कि सपा की तरफ से कोई एफिडेविट नहीं मिला। लेकिन अब जिलाधिकारियों की तरफ से सपा के शपथपत्र का जवाब मिलने लगा है। पिछले दो दिनों में 14 का जवाब सपा को मिला है। इस जवाब के बाद सपा और हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव ने अब पूछ लिया है कि चुनाव आयोग गलत है या डीएम। अखिलेश ने कहा कि कोर्ट इसका संज्ञान ले। चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18 हज़ार शपथपत्र दिये थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीक़े से देना नहीं चाहती है। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले की गहन जांच-पड़ताल हो। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो ‘मृतक प्रमाणपत्र’ लगाए गये थे वो कहां हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफ़ाई देने में इतने साल क्यों लग गये?

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये ज़िलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि सतही जवाब देकर ख़ानापूर्ति करने वाले इन ज़िलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कहा कि जो सीसीटीवी पर पकड़े गये हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गयी सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है।

अखिलेश ने कहा कि झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आखिरकार झूठ हारता ही है। क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा-गोरखधंधा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है, ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी ज़िंदगी जीने की सज़ा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस ’त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी।

18000 में से 14 जवाब मिलने का दावा अखिलेश यादव ने दावा किया कि अभी तक 18000 में से 14 हलफनामा का जवाब मिला है। इसे लेकर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि इसे हक का गणित बताते हुए लिखा कि चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित।