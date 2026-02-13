Hindustan Hindi News
जातिसूचक गाली और धमकी के आरोप में सपा प्रवक्ता गिरफ्तार, पार्टी ने पहले बताया था लापता

Feb 13, 2026 07:16 pm IST
बाराबंकी में एक महिला को जाति सूचक गाली दिए जाने के मामले में पुलिस ने स के सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 

यूपी के बाराबंकी में रास्ता रोककर एक महिला को जाति सूचक गाली दिए जाने के मामले में सफदरजंग पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले सपा ने मनोज यादव के लापता होने की बात कही थी

थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम भगोलपुरवा की रहने वाली कलावती रावत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि साल 2004 में उनके पति द्वारा आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से रंजिश चली आ रही है। आरोप है कि कुछ माह पूर्व सफदरगंज चौराहे के पास आरोपी ने उनका रास्ता रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद से वह भय के कारण कई दिनों तक स्कूल नहीं जा सकीं।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उनके पुत्र को भी रास्ते में रोककर गाली-गलौज व धमकी देता है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है पीड़िता ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सफदरगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सपा ने लापता होने का किया था दावा

इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लापता होने की बात कही थी। सपा ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा था, 'टीवी पैनलिस्ट श्री मनोज यादव कल रात से लापता हैं। यह अत्यंत चिंताजनक और गंभीर विषय है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल खोजबीन तेज करे। उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो।'

पत्नी ने दर्ज कराया था केस

बता दें कि बीते दो दिनों से मनोज यादव के संपर्क में न होने को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। इस बीच उनकी पत्नी द्वारा लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। सफदरगंज में हुई इस गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ मिल गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा जारी है।

एससी-एसटी के तहत दर्ज था मुकदमा

वहीं, इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि थाना सफदरगंज में दो दिन पहले छेड़छाड़ तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

