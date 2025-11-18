पुष्पा जैसा हीरो हमें मिल जाए तो लाठी से पीट-पीटकर ठीक कर देंगे; एसपी ने गुंडे-मवालियों को दी चेतावनी
संक्षेप: देवरिया एसपी संजीव सुमन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें फिल्म पुष्पा और केजीएफ के किरदारों का उदाहरण देते हुए गुंडे-मवालियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुष्पा जैसा हीरो मिल जाए तो उसे पीट-पीटकर ठीक कर देंगे।
यूपी के देवरिया जिले के एसपी संजीव सुमन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह गुंडे-मवालियों को सख्त चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ‘पुष्पा बनने पर लाठी से पीट-पीटकर ठीक करने’ वाले उनके बयान के बाद एसपी के तेवर की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
भटनी विकास खंड के मणिनाथ इंटर कॉलेज नोनापार में सोमवार को आयोजित कार्यकम में एसपी के संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह गुंडे-मवालियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, 'पुष्पा झुकेगा नहीं...क्यों, क्योंकि वह हीरो है, यदि यहां कोई पुलिस या मुझे मिल जाए तो लाठी से पीट-पीट कर ठीक कर देंगे। वह कहते हैं कि ये जो केजीएफ वाले रॉकी भाई हैं या दूसरी फिल्मों के विलेन, जितने भी निगेटिव कैरेक्टर्स हैं। इन सभी को मीडिया ने पॉजिटिव बना दिया है, सारे चोर-उचक्के आज हीरो बनकर घूम रहे हैं, आलम यह है कि अब सिनेमा में बड़े-बड़े हीरो निगेटिव रोल्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज-कल लड़के व लड़कियों को यही पसंद आ रहा है।'
एसपी ने आगे कहा, 'असल में यदि कोई बच्चा पढ़ाई-लिखाई करने वाला है तो वह लड़ाई-झगड़ा से बचना चाहता है, मगर फिल्मों में उसको एक खराब कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं। एसपी ने कहा कि एक लड़का जो सिगरेट पीता है, गुंडागर्दी करता है, रोड पर घूमता है...वह कुछ लोगों की नजर में हीरो है, कहीं न कहीं यह बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा है, सिनेमा असल जीवन नहीं है, इसलिए उससे बचिए, अपने जीवन को खुद सुधारिए, अध्यात्म की ओर जाइए, अपने जीवन में बहुत प्रगति कीजिए, पॉजिटिव बनिए। एसपी के इस वायरल हो रहे वीडियो की खूब चर्चा हो रही है।
पशु तस्करों के लिए हैं शामत, अब तक हो चुकी है छह मुठभेड़
गोरखपुर में सितंबर माह में पशु तस्करों के द्वारा छात्र की हत्या के बाद देवरिया और कुशीनगर जिले के एसपी बदल दिए गए थे। इसके बाद संजीव सुमन ने देवरिया के कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला। उनके करीब दो महीने के कार्यकाल में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस के तेवर काफी सख्त रहे हैं। पिछले 12 दिनों में जिले में छह मुठभेड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा चौक-चौराहों पर पुलिस बदमाशों के फोटो सहित पोस्टर भी लगा रही है। जिसके बाद अधिकांश तस्कर व बदमाश भूमिगत हो गए हैं।