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इंची टेप लेकर ताजिया नापते दिखे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी, मोहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट

Dinesh Rathour शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
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फिरोजाबाद में मोहर्रम के जुलूस पर निकाले जाने वाले ताजिया की लंबाई की जांच करने के लिए एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी क्षेत्र में इंची टेप लेकर निकले। अनुज चौधरी ने शासन द्वारा निर्धारित ताजियों की लंबाई नापी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Anuj Chaudhary Video Viral: शुक्रवार को होने वाले मोहर्रम के जुलूस को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। मोर्हरम को देखते पुलिस ने रूट चार्ट से लेकर ताजिए, अलम की ऊंचाई को लेकर खास ध्यान दिया है। ताजिया को लेकर कई जगह हाईटेंशन लाइनों से खतरा उत्पन्न न हो इस बार इसका भी ख्याल रखा गया है। शासन की ओर से ताजिया की लंबाई-चौड़ाई निर्धारित की है। मोर्हरम के एक दिन पहले एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने जुलूस में शामिल होने वाले ताजियों की लंबाई की जांच करने के लिए निकल गए। इंची टेप लेकर निकले अनुज चौधरी कुछ जगहों पर ताजिया की लंबाई नापते भी नजर आए।

कुछ ताजियों की ऊंचाई अधिक होने पर उन्हें शासन के मानक के अनुसार कम करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मुस्लिम समाज ने ताजियों की ऊंचाई को कम कर दिया। इसके साथ ही शुक्रवार को निकलने वाले मोहर्रम के जुलूस के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जुलूस के मार्ग पर जगह जगह पुलिस के जवानों, उपनिरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। एसपी ग्रामीण से लेकर अन्य अधिकारी जुलूस की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही ड्रोन आदि से भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। एसएसपी आदित्य लांहे ने भी बुधवार को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग की निगरानी की बात कही।

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मोहर्रम पर कड़ी सुरक्षा, तीन जोन और सात सेक्टर में बंटी संगमनगरी

वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में भी मोहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में ताजिया जुलूस एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए संगमनगरी को तीन जोन और सात सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डीसीपी स्तर के अधिकारी और सेक्टरों की निगरानी एसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। शहर में जुलूस के दौरान जगह-जगह रूट डायवर्जन लागू रहेगा। मोहर्रम के दौरान संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ चार कंपनी पीएसी और दो कंपनी आरएएफ के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रमुख मार्गों, चौराहों और जुलूस स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ताजिया जुलूस केवल पूर्व निर्धारित मार्गों से ही निकाले जाएंगे। जुलूस में शामिल डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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