कांग्रेस से सपा को मिल गई सीटों की सूची, अखिलेश बोले- आजम खां की राय पर ही घोषित होंगे प्रत्याशी

आजम खां से जेल में मुलाकात के पीछे का असली कारण खुद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से सामने आ गया है। जेल में एक घंटे चली मुलाकात में कांग्रेस की तरफ से मिली सीटों की सूची पर गहन मंथन हुआ है। आजम की राय पर ही टिकटों का फैसला भी होगा।

विपिन कुमार शर्मा रामपुर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी (सपा) को सीटों की सूची मिल गई है। सूची लेकर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को रामपुर जेल में आजम खां से मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच एक घंटे पर इस पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि आजम खां के ही सुझाव पर प्रत्याशियों और सीटों का चयन होगा। अखिलेश की जेल में मुलाकात और सीटों पर उनसे मंथन से साफ हो गया है कि मोहम्मद आजम खां भले ही लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं और हालिया कुछ चुनावों में उनकी या उनके परिवार की सीधी उम्मीदवारी नहीं रही, लेकिन पार्टी के नीतिगत और रणनीतिक फैसलों में उनका प्रभाव आज भी बरकरार है।

जेल से निकलते ही अखिलेश का यह कहना कि आजम थे, आजम हैं और आजम ही रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश दे गया है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जेल की सलाखों के पीछे हुई इस मुलाकात को सपा मुखिया द्वारा वेस्ट यूपी और रुहेलखंड के सियासी समीकरणों को साधने के ‘मास्टरस्ट्रोक’ के रूप में देखा जा रहा है।

आजम खां के साथ सीटों पर गंभीर रायशुमारी जेल से निकलने पर अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने बेबाकी से यह स्वीकार भी किया कि जेल के भीतर आजम खां से इंडिया गठबंधन के तहत मिली सीटों की लंबी सूची पर गंभीर रायशुमारी हुई है और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही पार्टी प्रत्याशियों का चयन होगा।

अखिलेश ने साफ कहा कि हमारे गठबंधन की पार्टियों से सीटों को लेकर जो लंबी लिस्ट मिली है, उस पर आजम खां साहब से विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन्हें पूरी तरह माना जाएगा, उन पर काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी।

2022 में ही आजम खां ने ही लगाई थी मुहर 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खां से मुलाकात कर टिकटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाई थी। उस ‘सीतापुर मॉडल’ का नतीजा यह रहा था कि 2022 के चुनाव परिणामों में मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से 17 पर सपा ने परचम फहराया था। मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो आज भी वहां सपा की मजबूती के पीछे आजम खां के जनाधार का सीधा प्रभाव दिखाई देता है

रामपुर से कौन लड़ेगा, तुम्हें क्यों बताऊं ? वर्तमान में सपा और भाजपा दोनों ही दल जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए निजी एजेंसियों से गुप्त सर्वे करा रहे हैं। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सीधा सवाल दागा कि आखिरकार रामपुर सीट से सपा का चेहरा कौन होगा, तो अखिलेश ने चिर-परिचित मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए कहा... तुम्हें क्यों बताऊं? उनके इस छोटे से जवाब ने सियासी सस्पेंस को और गहरा दिया है।

मंडल में जिलावार स्थिति 2022 में मुरादाबाद मंडल की 27 में से 17 सीटों पर जीती थी सपा

मुरादाबाद जिला: 06 में से 05 सीटों पर सपा का कब्जा।

रामपुर जिला: 05 में से 03 सीटें सपा की झोली में गईं।

संभल जिला: 04 में से 03 सीटों पर सपा को सफलता मिली।

अमरोहा जिला: 04 में से 02 सीटों पर सपा प्रत्याशी जीते।