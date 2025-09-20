सपा में कसाइयों को संरक्षण, भाजपा ने गायों को दिया सम्मान; ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर कसा तंज

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उनके समय कसाइयों को संरक्षण मिलता था। जबकि भाजपा सरकार ने गायों को सम्मान दिया जा है। सपा में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था और अवैध बूचड़खाने चलते थे।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उनके समय कसाइयों को संरक्षण मिलता था। जबकि भाजपा सरकार ने गायों को सम्मान दिया जा है। जनता सपा मुखिया की सत्ता के लिए बेचैनी काफी समय से देख रही है। अखिलेश सरकार में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था और अवैध बूचड़खाने चलते थे।

डिप्टी सीएम ने गोरखपुर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि रहीम की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर हो गई। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते अखिलेश यादव अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब अपराधियों पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उन्हीं भी उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अपराधी अब या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। सत्ता के लिए अखिलेश यादव चाहे जितना छटपटाएं, अब उनकी वापसी संभव नहीं है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में बेटियां शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती थीं। व्यापारियों से जबरन वसूली होती थी। गुंडे-माफिया खुलेआम सड़कों पर बंदूकें लहराते थे। अब हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। रात 12 बजे भी वे अपने गंतव्य तक बिना डर के जा सकती हैं। व्यापारी शांति से कारोबार कर रहे हैं। ऐसा सुरक्षित माहौल पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सरकार पर्यावरण को लेकर भी फिक्रमंद है। वर्ष 2017 से अब तक 240 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। 550 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। भाजपा सरकार जातिवाद या तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है।