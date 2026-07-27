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कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में सपा, इमरान मसूद के बयान से दामाद शायान नाराज

By Yogesh Yadav
प्रणव अग्रवाल सहारनपुर
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ-साथ कदमताल कर रही कांग्रेस और सपा के बीच ऐसा लगता है कि सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बयानबाजी कर रहे सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस को सपा झटका देने की तैयारी कर रही है। इमरान के दामाद शायान जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं।

Imran Masood and Shayan masood
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दामाद शयान मसूद

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे नए-नए समीकरण भी बनने लगे हैं। पश्चिमी यूपी में कुछ ज्यादा ही हलचल है। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हैं तो दूसरी तरफ एमआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी लगातार सभाएं कर माहौल को गरमा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार बयानबाजी कर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस और इमरान मसूद को ही सपा झटका देने की तैयारी कर रही है। इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव में इमरान के लिए पूरी ताकत से प्रचार में जुटे शायान के इस कदम की चर्चा ने लखनऊ तक सियासी हलचल बढ़ा दी है।

कद्दावर राजनीतिक परिवार से आते हैं शायान

शायान मसूद सहारनपुर की राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक से आते हैं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के पौत्र और शाजान मसूद के पुत्र हैं। इसके अलावा वह कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद भी हैं। सपा सरकार में वह पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी अलग राजनीतिक पहचान है।

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अंतिम दौर में चल रही सपा से बातचीत

दिलचस्प बात है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में शायान मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में पूरे जिले में व्यापक जनसंपर्क और चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कई जनसभाओं, नुक्कड़ बैठकों और चुनावी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब उनके सपा में जाने की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार शायान मसूद की समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत अंतिम दौर में है। माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी तक किसी दल की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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मसूद के ऐलान के बाद शायान ने तलाशा नया ठिकाना!

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा यह सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बाद कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, परिवार और समर्थकों के बीच राजनीतिक भविष्य को लेकर नए समीकरण बनने लगे। माना जा रहा है कि इसी घोषणा से ही शायान नाराज हैं और अलग राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला करते हुए सपा के संपर्क में आए। हालांकि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

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पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़े असर की संभावना

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शायान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका असर केवल सहारनपुर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। खासकर मुस्लिम मतदाताओं, स्थानीय संगठनात्मक समीकरणों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और इमरान मसूद दोनों के लिए यह राजनीतिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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