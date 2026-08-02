योगी सरकार पर विधानसभा में हमला बोलने की तैयारी में सपा, अखिलेश ने विधायकों को मुद्दे याद कराए

यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सपा ने भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले अखिलेश ने शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की बंदी, शिक्षकों के खाली पद, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर घेरने का मैसेज दिया।

UP News: यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में योगी सरकार को घेरने के लिए सपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की बंदी, शिक्षकों के खाली पद, पेपर लीक, आरक्षण, कानून-व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि किया कि सपा के सभी विधायक सोमवार को सदन में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर सरकारी स्कूलों को बंद करने, शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और टीचरों की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए समाज को शिक्षित नहीं होने देना चाहती। दावा किया कि योगी सरकार के पिछले 10 सालों में प्रदेश के 26386 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे स्कूलों में करीब 28 लाख बच्चों का नामांकन घटा है, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के करीब 25 लाख बच्चे शामिल हैं। पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1.17 करोड़ बच्चे पढ़ते थे, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 89 लाख रह गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 में प्रदेश में करीब 4 लाख शिक्षक थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 3.46 लाख रह गई है। सरकार ने न तो नई भर्तियां कीं और न ही शिक्षकों के स्वीकृत पदों को भरा। उनके मुताबिक 1.40 लाख पद अब तक स्वीकृत ही नहीं किए गए हैं, जबकि 1.20 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। 81 हजार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सपा सरकार के समय प्रदेश में 113938 प्राथमिक विद्यालय थे। भाजपा सरकार में सबसे अधिक 758 स्कूल लखीमपुर खीरी और करीब 500 प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में बंद किए गए। आरोप लगाया कि सरकार ने इन आंकड़ों से जुड़ी सरकारी वेबसाइट भी बंद कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं।