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योगी सरकार पर विधानसभा में हमला बोलने की तैयारी में सपा, अखिलेश ने विधायकों को मुद्दे याद कराए

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सपा ने भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले अखिलेश ने शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की बंदी, शिक्षकों के खाली पद, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर घेरने का मैसेज दिया।

AKHILESH YADAV
यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कांफेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा

UP News: यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में योगी सरकार को घेरने के लिए सपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की बंदी, शिक्षकों के खाली पद, पेपर लीक, आरक्षण, कानून-व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि किया कि सपा के सभी विधायक सोमवार को सदन में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर सरकारी स्कूलों को बंद करने, शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और टीचरों की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए समाज को शिक्षित नहीं होने देना चाहती। दावा किया कि योगी सरकार के पिछले 10 सालों में प्रदेश के 26386 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे स्कूलों में करीब 28 लाख बच्चों का नामांकन घटा है, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के करीब 25 लाख बच्चे शामिल हैं। पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1.17 करोड़ बच्चे पढ़ते थे, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 89 लाख रह गई है।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 में प्रदेश में करीब 4 लाख शिक्षक थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 3.46 लाख रह गई है। सरकार ने न तो नई भर्तियां कीं और न ही शिक्षकों के स्वीकृत पदों को भरा। उनके मुताबिक 1.40 लाख पद अब तक स्वीकृत ही नहीं किए गए हैं, जबकि 1.20 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। 81 हजार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सपा सरकार के समय प्रदेश में 113938 प्राथमिक विद्यालय थे। भाजपा सरकार में सबसे अधिक 758 स्कूल लखीमपुर खीरी और करीब 500 प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में बंद किए गए। आरोप लगाया कि सरकार ने इन आंकड़ों से जुड़ी सरकारी वेबसाइट भी बंद कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं।

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सरकारी स्कूलों में घटी छात्राओं की संख्या

अखिलेश यादव ने छात्राओं की शिक्षा को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि पहले 61.57 लाख छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ती थीं, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 45 लाख रह गई है। जो सरकार वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, उसके सरकारी स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 7 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है, 2300 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और 576 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि 23 हजार स्कूलों में कंप्यूटर भी नहीं हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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